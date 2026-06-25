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Samba éjecté, Rennes prend sa décision

Rennes25 juin , 20:00
parGuillaume Conte
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En plein mondial, Brice Samba pouvait se poser quelques questions sur son avenir, sachant que son salaire encombre le Stade Rennais. Le dossier est désormais réglé.
Le Stade Rennais, qui a décidé de profiter de l’ère Franck Haise et de sa qualification en Coupe d’Europe pour réaliser un mercato ambitieux, entend bien ne pas perdre de temps. Plusieurs dossiers ont déjà bien avancé, afin de permettre aux « Rouge et Noir » d’être au complet à la reprise. Des mouvements dans toutes les lignes sont attendues.

Rennes cherche un gardien, mais pas un titulaire

Y compris au poste de gardien de but, où il se murmurait que Brice Samba, aux performances solides mais parfois irrégulières, et surtout avec son énorme salaire, pourrait être vendu en cas de belle offre. Mais selon les informations de Ouest-France, ce ne sera pas le cas. Le club breton cherche bien un gardien de but, mais il s’agira d’une doublure pour l’international français. Gardien remplaçant cette saison, Mattys Silistrie n’a pas encore l’étoffe d’un vrai numéro 2 et va être prêté en Ligue 2.
Désormais, Rennes se penche sur le recrutement d’un nouveau gardien, qui ne sera pas un jeune loup. Le pensionnaire du Roazhon Park cherche un portier expérimenté, capable de répondre présent si Brice Samba est absent, avec notamment le gros challenge de la Coupe d’Europe qui ne peut pas être entre les mains d’un gardien inexpérimenté pour la saison à venir.
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