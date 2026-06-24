Rennes négocie avec un international américain

Désireux de se renforcer sur le poste de latéral droit lors de ce mercato estival, le Stade Rennais a jeté son dévolu sur Bryan Reynolds, en fin de contrat dans un an avec le club belge de Westerlo.

Le Stade Rennais est l’un des clubs de Ligue 1 les plus actifs en ce début de mercato estival. Le club breton a déjà finalisé les signatures d’Adrien Thomasson, d’Issa Soumaré ou encore de Gonçalo Oliveira. L’état-major rennais négocie aussi avec Eliezer Mayenda, le prometteur attaquant espagnol de Sunderland. En parallèle, Franck Haise aimerait se renforcer sur le poste de latéral droit, où Przemyslaw Frankowski manque de concurrence malgré l’émergence de Mahamadou Nagida, plutôt spécialiste du côté gauche.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, le Stade Rennais aimerait accueillir Bryan Reynolds, latéral droit américain de 24 ans évoluant dans le club belge de Westerlo depuis juillet 2023. Estimé par Transfermarkt à 3,5 millions d’euros, ce grand latéral d’1m89 a tapé dans l’oeil de l’état-major rennais. Même s’il n’a pas été sélectionné par Mauricio Pochettino pour la Coupe du monde en raison d’une forte concurrence (Weah, Dest), celui qui compte 7 sélections avec les USA plaît énormément aux décideurs du Stade Rennais.

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« Le Stade Rennais fonce sur Bryan Reynolds ! Le Stade Rennais a transmis une offre de 3,8 M€ au KVC Westerlo pour le latéral droit américain. À un an de la fin de son contrat, Reynolds suscite de nombreux intérêts » écrit le journaliste de Sky Sports au sujet de l’intérêt de Rennes pour Bryan Reynolds. Reste maintenant à voir si le défenseur américain jugera intéressante pour sa carrière la perspective de s’engager en faveur du Stade Rennais, une équipe de haut de tableau en Ligue 1 qui disputera en plus l’Europa League la saison prochaine.

Pour Rennes, l’idée de se renforcer avec un défenseur fiable sans se ruiner est en tout cas très séduisante. Il ne reste plus qu’à s’entendre avec Bryan Reynolds ainsi qu’avec son club belge de Westerlo.