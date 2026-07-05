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Officiel : Le Stade Rennais boucle un transfert de 25 ME

Rennes05 juil. , 21:53
parAlexis Rose
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Le Stade Rennais vient d'officialiser le transfert d’Eliezer Mayenda pour 25 millions d’euros.
Le Stade Rennais n’est pas là pour rigoler durant ce mercato estival. Après avoir bouclé les arrivées libres d’Adrien Thomasson ou Issa Soumaré, le club breton vient de sortir un premier gros chèque pour recruter un nouvel attaquant.
En effet, ce dimanche soir, le SRFC a officiellement annoncé le transfert d’Eliezer Mayenda. Âgé de 21 ans, l'international espoir espagnol a paraphé un contrat jusqu’en 2031 au sein du club breton, qui a déboursé 25 millions d’euros (bonus compris) pour s’attacher les services de la pépite de Sunderland.

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Ils sont nuls ces arbitres. Il n y a pas besoin de voire la var pour savoir qui il y peno

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Penalty tous les jours, la VAR doit appeler

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Tu a pas compris se que je voulais dire

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Clairement on doit obtenir gain de cause, à fortiori après la clémence accordée à Balogun. Surtout qu'on parle d'un joueur majeur ce qui pourrait être décisif dans le sprint final.

USA : Donald Trump appelle Infantino, Balogun n'est plus suspendu

Oui la maison blanche a surement appelé.. Pour Balogun, , c’est l’article 27 du Code disciplinaire FIFA 2025 : l’organe disciplinaire peut suspendre totalement ou partiellement l’exécution d’une sanction disciplinaire, avec une période probatoire de 1 à 4 ans. Si le joueur refait une infraction similaire pendant cette période, la sanction est réactivée..

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