Officiel : Le Stade Rennais boucle un transfert de 25 ME

Le Stade Rennais vient d'officialiser le transfert d’Eliezer Mayenda pour 25 millions d’euros.

Le Stade Rennais n’est pas là pour rigoler durant ce mercato estival. Après avoir bouclé les arrivées libres d’Adrien Thomasson ou Issa Soumaré, le club breton vient de sortir un premier gros chèque pour recruter un nouvel attaquant.

En effet, ce dimanche soir, le SRFC a officiellement annoncé le transfert d’Eliezer Mayenda. Âgé de 21 ans, l'international espoir espagnol a paraphé un contrat jusqu’en 2031 au sein du club breton, qui a déboursé 25 millions d’euros (bonus compris) pour s’attacher les services de la pépite de Sunderland.