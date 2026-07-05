Tolisso prolonge à l'OL, la DNCG est ravie

En bon capitaine, Corentin Tolisso a montré l'exemple avec l'OL. Il a non seulement prolongé, mais il a aussi baissé son salaire pour rester sur la durée.

De retour à l’entrainement il y a une semaine, Corentin Tolisso n’a pas caché qu’il était déjà impatient de remettre le couvert. Il va d’abord y avoir la préparation, toujours un peu pénible pour les joueurs, surtout avec les températures annoncées, mais « Coco » va pouvoir se consoler avec une très bonne nouvelle qui voit le jour. L’OL et le joueur l’avaient laissé entendre, un accord a été trouvé pour une prolongation de contrat dévoile L'Equipe. Conscient des difficultés actuelles de son club et des efforts réalisés pour monter une équipe compétitive, l’ancien joueur du Bayern Munich a accepté de baisser son salaire, à condition de rajouter une année supplémentaire à son contrat.

Tolisso, le plus gros salaire du club

Personne n’est donc vraiment perdant, surtout que le milieu de terrain assure ainsi d’être à Lyon, où il se sent si bien, jusqu’à ses 34 ans. Une vraie sécurité pour le club rhodanien, qui savait que son joueur voulait rester à tout prix, mais le rassure ainsi sur le projet à long terme. Cette baisse de salaire, pour celui qui a la plus grosse fiche de paye du club, n’est pas anodine non plus à l’heure où Michele Kang a promis de continuer à faire des efforts à ce niveau. C'est le message que lui a fait passer la DNCG il y a quelques jours au moment de son bilan.

Les supporters lyonnais seront en tout cas rassurés de voir que Corentin Tolisso, qui est toujours en quête d’un premier titre avec son club formateur, devrait donc rester à l’OL jusqu’en 2029.