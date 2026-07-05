Tolisso prolonge à l'OL, la DNCG est ravie

Comme on se comprend bien entre mafiosi ! Une honte !!!!!!
C'est que je disais sur un autre commentaire, la fédération doit faire appel, car les 3 cartons jaunes ne seront annulés qu'après le match du Maroc.
rien à voir, entre de la provocation et des fautes grossières, non sifflées.
En même temps avec un abonnement à 24,99 alors que la ligue avait parlé de 19.99 euros bon courage pour obtenir 1,3 millions d'abonnés... moi j'ai résilié je ne suis pas une vache à lait
ca c'est bien passé la derniere fois
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