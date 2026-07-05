Brésil - Norvège : les compos (22h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Bravo le gardien mais je le trouve mal tire ce peno
Ils sont nuls ces arbitres. Il n y a pas besoin de voire la var pour savoir qui il y peno
Penalty tous les jours, la VAR doit appeler
Tu a pas compris se que je voulais dire
Clairement on doit obtenir gain de cause, à fortiori après la clémence accordée à Balogun. Surtout qu'on parle d'un joueur majeur ce qui pourrait être décisif dans le sprint final.
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