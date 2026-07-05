Brésil - Norvège : les compos (22h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 :

La compo du Brésil : Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Bruno Guimaraes, Casemiro - Rayan, Martinelli, Vinicius - Cunha.

La compo de la Norvège : Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe - Nusa, Berge, Berg, Odegaard - Sorloth, Haaland.