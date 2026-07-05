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Brésil - Norvège : les compos (22h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Mondial 202605 juil. , 20:35
parAlexis Rose
5
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Huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 :
La compo du Brésil : Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Bruno Guimaraes, Casemiro - Rayan, Martinelli, Vinicius - Cunha.
La compo de la Norvège : Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe - Nusa, Berge, Berg, Odegaard - Sorloth, Haaland.

World Cup

05 juillet 2026 à 22:00
Brésil
0
0
Live15'
Norvège
Chronologie
Composition
Statistiques
14
B. Guimarães Rodriguez Moura
BrazilBrésil
12
M. Carneiro Da Cunha
BrazilBrésil
Voir Les Détails Complets Du Match
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Derniers commentaires

Brésil - Norvège : les compos (22h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Bravo le gardien mais je le trouve mal tire ce peno

Brésil - Norvège : les compos (22h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Ils sont nuls ces arbitres. Il n y a pas besoin de voire la var pour savoir qui il y peno

Brésil - Norvège : les compos (22h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Penalty tous les jours, la VAR doit appeler

France-Paraguay : La FFF va secouer la FIFA

Tu a pas compris se que je voulais dire

France-Paraguay : La FFF va secouer la FIFA

Clairement on doit obtenir gain de cause, à fortiori après la clémence accordée à Balogun. Surtout qu'on parle d'un joueur majeur ce qui pourrait être décisif dans le sprint final.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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