France-Paraguay : La FFF va secouer la FIFA

France-Paraguay : La FFF va secouer la FIFA

Equipe de France05 juil. , 19:30
parGuillaume Conte
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Les abus des joueurs paraguayens ont été vus en mondovision et cela ne fait pas une belle publicité pour le football. Malgré cela, la France a été sanctionnée et la FFF ne compte pas laisser passer ça.
L’arbitre du match entre le Paraguay et la France n’a pas fini de faire parler et les Bleus n’ont pas envie de faire les frais de son incompétence. En plus d’avoir été victimes des provocations et des fautes adverses, ce sont les Français qui ont récolté trois cartons jaunes sur ce match, ce qui peut sembler totalement lunaire.

Le carton lunaire d'Olise

Mais celui récupéré par Michael Olise atteint des sommets, puisque l’ailier français a pris un carton jaune pour un simple geste demandant à son adversaire de se taire, ce qui n’a pas empêché le joueur paraguayen de se rouler par terre comme s’il venait de prendre une manchette.
Comme le règlement l’y autorisé, la FFF songe à faire appel de cet avertissement qui représente une erreur manifeste qui n’a pourtant pas été corrigée par la VAR, même si ce n’est une possibilité instaurée par la FIFA dans cette Coupe du monde, notamment en cas de premier ou deuxième carton jaune menant à un rouge. Une zone de flou qui interpelle à la FFF. Selon L’Equipe, les images de la simulation du joueur paraguayen sont tellement criantes qu’elle estime faire une demande d’annulation de ce carton jaune pour son meneur de jeu auprès de la FIFA. Car en cas d’avertissement contre le Maroc, Michael Olise serait privé d’une éventuelle demi-finale.
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Derniers commentaires

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Comme on se comprend bien entre mafiosi ! Une honte !!!!!!

France-Paraguay : La FFF va secouer la FIFA

C'est que je disais sur un autre commentaire, la fédération doit faire appel, car les 3 cartons jaunes ne seront annulés qu'après le match du Maroc.

EdF : Le Paraguay remercie publiquement l’arbitre

rien à voir, entre de la provocation et des fautes grossières, non sifflées.

Giovanni Castaldi quitte Ligue 1+, L'Equipe s'explique

En même temps avec un abonnement à 24,99 alors que la ligue avait parlé de 19.99 euros bon courage pour obtenir 1,3 millions d'abonnés... moi j'ai résilié je ne suis pas une vache à lait

TV : France - Maroc, à quelle heure et sur quelles chaines ?

ca c'est bien passé la derniere fois

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