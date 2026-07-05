France-Paraguay : La FFF va secouer la FIFA

Les abus des joueurs paraguayens ont été vus en mondovision et cela ne fait pas une belle publicité pour le football. Malgré cela, la France a été sanctionnée et la FFF ne compte pas laisser passer ça.

L’arbitre du match entre le Paraguay et la France n’a pas fini de faire parler et les Bleus n’ont pas envie de faire les frais de son incompétence. En plus d’avoir été victimes des provocations et des fautes adverses, ce sont les Français qui ont récolté trois cartons jaunes sur ce match, ce qui peut sembler totalement lunaire.

Le carton lunaire d'Olise

Mais celui récupéré par Michael Olise atteint des sommets, puisque l’ailier français a pris un carton jaune pour un simple geste demandant à son adversaire de se taire, ce qui n’a pas empêché le joueur paraguayen de se rouler par terre comme s’il venait de prendre une manchette.

Comme le règlement l’y autorisé, la FFF songe à faire appel de cet avertissement qui représente une erreur manifeste qui n’a pourtant pas été corrigée par la VAR, même si ce n’est une possibilité instaurée par la FIFA dans cette Coupe du monde, notamment en cas de premier ou deuxième carton jaune menant à un rouge. Une zone de flou qui interpelle à la FFF. Selon L’Equipe, les images de la simulation du joueur paraguayen sont tellement criantes qu’elle estime faire une demande d’annulation de ce carton jaune pour son meneur de jeu auprès de la FIFA. Car en cas d’avertissement contre le Maroc, Michael Olise serait privé d’une éventuelle demi-finale.