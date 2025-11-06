Nouveauté sur Ligue 1+, Rennes se moque du diffuseur

Breel Embolo

A l’occasion de la 12e journée de Ligue 1, deux rencontres feront l’objet d’une nouvelle expérience en France. Les arbitres des matchs Paris FC-Rennes et Lyon-PSG seront équipés d’une caméra. Une innovation qui amuse les Rennais.
Grande nouveauté en Ligue 1. A l’image de la Premier League, le championnat français va expérimenter la « Ref Cam » ce week-end. Les arbitres principaux des matchs Paris FC-Rennes et Lyon-PSG seront équipés d’une caméras dont les images seront à la disposition de Ligue 1+ en direct. Cet angle particulier permettra aux téléspectateurs de se rapprocher des acteurs pendant la partie. Quant aux officiels, l’outil pourrait bien faciliter leurs discussions avec les joueurs. Ces derniers seront sans doute plus polis face à la caméra.

L’innovation n’a pourtant pas l’air de séduire l’entraîneur rennais Habib Beye, pas convaincu par son utilité. « On a déjà plein d’outils aujourd’hui, de nombreuses caméras, même des gens qui sont capables de lire sur les lèvres, s’est amusé le coach breton en conférence de presse. La caméra apportera peut-être un plus. Il faut être facilitateur pour les arbitres, pour notre jeu, on a besoin des arbitres et ils ont besoin de nous. Cette caméra sera peut-être une logique supplémentaire d’information pour se rapprocher du téléspectateur, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. »
L’enthousiasme, ce n’était pas non plus le sentiment transmis par son attaquant Breel Embolo. « Si on change notre attitude juste par rapport à ça, ce serait dommage, a réagi l’international suisse. C’est une caméra de plus, il y en a déjà 1 700 par match (sourire) ! C’est bien pour montrer la vision de l’arbitre, mais le foot, ça doit être du respect aussi entre l’arbitre et les joueurs, même si ce n’est pas toujours simple avec les émotions du match. » Espérons pour Ligue 1+ que les téléspectateurs seront davantage emballés.
0
