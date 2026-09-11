Nice négocie avec un international du Stade Rennais

Le mercato d'été est terminé depuis dix jours, mais les clubs peuvent encore se renforcer avec un joker. Justement, Nice veut faire venir Alidu Seidu du Stade Rennais et les deux clubs sont proches d'un accord.

Ouest-France, Alidu Seidu ne serait pas insensible à un éventuel départ immédiat pour l' La grave blessure au genou d'Antoine Mendy oblige les dirigeants niçois à se pencher sur la possible venue d'un nouveau défenseur sous forme de joker. Et du côté du Gym, on a aussitôt pensé à Alidu Seidu, le défenseur international ghanéen du Stade Rennais. Agé de 26 ans, et sous contrat jusqu'en 2029 avec le club breton, Alidu Seidu a bien compris que Franck Haise ne comptait pas réellement sur lui cette saison. Placé sur la liste des départs cet été, le défenseur n'avait pas trouvé de club, du moins aux conditions fixées à l'époque par les dirigeants rennais. Alors, selon, Alidu Seidu ne serait pas insensible à un éventuel départ immédiat pour l' OGC Nice comme joker, le natif d'Accra ne souhaitant pas rester toute la saison sur le banc rennais. Il a donc accepté de discuter avec son possible futur club.

Nice a besoin de renforcer sa défense

Le quotidien régional confirme que l'OGC Nice a déjà lancé des négociations avec le défenseur du Stade Rennais afin de savoir s'il serait tenté par le challenge azuréen, et à quelles conditions. Cependant, Guillaume Lainé, qui suit l'actualité du club de la famille Pinauit, précise que si le Gym discute déjà avec Alidu Seidu, aucune offre n'a été faite au Stade Rennais, les dirigeants bretons n'ayant pas encore été contactés par leurs homologues niçois. Si ces derniers veulent rapidement compenser l'absence pour plusieurs mois d'Antoine Mendy en s'offrant Alidu Seidu, ils vont devoir lancer les négociations. Du côté de Rennes, on ne s'opposera pas au départ de l'ancien défenseur de Clermont, reste tout de même à trouver un deal qui soit gagnant-gagnant.