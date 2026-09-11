PSG : Dembélé remet la Ligue 1 au second plan

De retour après le repos accordé par Luis Enrique, Ousmane Dembélé s’est illustré contre le Slovan Bratislava (6-1) mercredi. Une fois de plus, l’attaquant du Paris Saint-Germain montre qu’il tient particulièrement à briller en Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain et son entraîneur Luis Enrique avaient raison. Loin de son meilleur niveau en début de saison, Ousmane Dembélé avait besoin d’un temps de repos supplémentaire. Ce n’était pas une sanction, mais bel et bien le ressenti des deux parties. Résultat, l’attaquant français revient avec beaucoup plus de jambes. La preuve avec sa prestation contre le Slovan Bratislava mercredi avec deux buts et autant de passes décisives pour le triple buteur Ferran Torres, élu homme du match alors que Romain Beddouk n’était pas du même avis.

« Perso, moi je l’aurais donné à Dembélé, a réagi le journaliste d’Ici Paris Île-de-France. Parce qu'on a retrouvé le Dembélé Ligue des Champions si irrésistible, si efficace en restant concentré, impliqué aussi défensivement. Il était en délicatesse physique dernièrement mais s'il y a bien une compétition dans laquelle il veut briller, c'est la Ligue des Champions et il y arrive. On sent qu'il a une motivation différente, qu'il veut marquer les esprits quand il a ce fameux badge du trophée sur la manche droite. Et forcément c'est rassurant, parce que quand un joueur est moins performant lors de plusieurs matchs consécutifs, on se dit que sa confiance peut être entamée. Là, Dembélé montre que non. »

A l’image de son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia, parfois accusé de choisir ses matchs, l’ancien Rennais semble davantage excité par les rendez-vous européens. Sa saison pourrait donc ressembler à la précédente, lorsqu’il avait seulement débuté 11 matchs de Ligue 1 . Ce qui ne l’avait pas empêché de rafler le Trophée UNFP de meilleur joueur du championnat grâce aux votes contestés de ses pairs.