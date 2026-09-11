PSG : La guerre Safonov-Chevalier relancée par Pierre Ménès

PSG : La guerre Safonov-Chevalier relancée par Pierre Ménès

PSG11 sept. , 13:30
parClaude Dautel
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Gardien de but titulaire du PSG, Matvei Safonov n'a pas réussi une seule fois à garder sa cage inviolée depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. La question d'un retour de Lucas Chevalier au premier plan est évoquée par Pierre Ménès.
Après le départ de Gianluigi Donnarumma, les dirigeants parisiens ont mis le paquet pour faire venir Lucas Chevalier de Lille. Mais le gardien de but international français n'a pas donné satisfaction à Luis Enrique, lequel l'a rapidement mis sur le banc, préférant titulariser Matvei Safonov. Durant le dernier mercato, le PSG a tenté de faire venir Zion Suzuki, finalement parti à Aston Villa, preuve que la hiérarchie est encore fragile à ce poste. Et ce ne sont pas les prestations du gardien de but russe qui doivent rassurer le coach des champions d'Europe. Sans faire d'énormes erreurs, Matvei Safonov a déjà encaissé six buts en trois matchs de Ligue 1, un standing inacceptable pour un club comme le Paris SG. Pierre Ménès estime que Luis Enrique doit probablement se poser des questions.

Chevalier doit avoir une nouvelle chance

Sur sa chaîne Youtube, l'ancien consultant vedette de Canal+, estime que Lucas Chevalier pourrait avoir une deuxième chance au PSG. « On me dit que j’en veux à Safonov, mais je dois le dire, à chaque fois qu’il est dans les buts j’ai la trouille. Sur les ballons aériens, sur les relances au pied, j’ai la trouille. Il faut reconnaître que sur sa ligne il a d’immenses qualités, sauf entre lui et son poteau. Je suis désolé, mais le but d’Idumbo contre Monaco, c’est intolérable. C’est d’ailleurs le même but encaissé en finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Ce qu’on demande à un gardien de but, même si les frappes sont surpuissantes, c’est de protéger son poteau. Mais bon, Chevalier a perdu sa place après quelques erreurs, je trouve ça dommage. Mais si Safonov continue à encaisser deux buts par match, peut-être que Lucas aura un peu sa chance. Peu importe que Chevalier soit français et Savonof soit russe », a expliqué Pierre Ménès.
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C'était le deal de la mise en concurrence que chacun ait sa chance. A voir les prochains matches de Safonov s'il est toujours aussi fragile, Chevalier méritera sa chance.

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