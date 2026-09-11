Poirier au cœur d’un clash, ça chauffe à Nantes

Un peu plus d’un mois après sa nomination, Grégory Poirier ne fait pas l’unanimité au FC Nantes. L’entraîneur des Canaris se retrouve impliqué dans un conflit avec le secteur de la formation et le coach de la réserve Stéphane Ziani.

Le FC Nantes respire mieux. Annoncés parmi les candidats à la montée, les Canaris avaient débuté leur saison avec trois défaites difficiles à avaler, surtout pour l’entraîneur Michel Der Zakarian qui a dû prendre la porte. Depuis, son successeur a redressé la barre. Après le match nul concédé dans les dernières minutes à Guingamp (3-3), l’équipe désormais dirigée par Grégory Poirier a décroché une première victoire lundi dernier, c’était à domicile contre Nancy (1-0). Les Nantais n’ont pas forcément ajouté la manière mais ce n’était pas l’essentiel.

Ce succès va permettre de travailler dans un contexte plus favorable avant le déplacement à Sochaux samedi. Du moins si le FC Nantes ne se laisse pas perturber par des tensions en interne. Ces derniers jours, on parle effectivement d’un conflit impliquant Grégory Poirier. Le coach des Canaris, malgré les premiers résultats encourageants, partagerait de mauvaises relations avec le secteur de la formation. La rumeur se confirme encore un peu plus cette semaine puisque l’insider Emmanuel Merceron évoque sur X une certaine hostilité entre le technicien et l’entraîneur de la réserve nantaise Stéphane Ziani, qui « semble plutôt bouder Poirier maintenant, avec ses amis de la formation ».