TV : Paris FC - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

5 ans sans coacher..... c’est long !!! Et on peut ne pas aimer Deschamps mais il a porte la France vers une 2° étoile, est ce que zazou en fera autant pour une 3° ?? Je l'espère ......
Moi je pense qu'on en veux plus.
oui depuis que la gauche est au pouvoir la ville deraille ...et 90% des agressions ne sont pas l'oeuvre des nationalistes .... les 3 villes etaient relativement tranquille avant que les ecolos et la gauche viennent mettre le bazars
ca fonctionne pas si les victimes sont blanches c'est pas du racisme c'est de la rebellion anti collonialiste .. juste retour des personnes qui n'ont pas subit l'esclavage contre des personnes qui n'ont jamais été esclavagiste ... le blanc est le mal
Intéressant. https://ville-data.com/delinquance/classement-des-villes-les-plus-dangereuses-de-france
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
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|6
|2
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|1
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|5
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|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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🎙 Lors du point-presse avant le déplacement à Paris, le coach Paulo Fonseca a fait un point sur le groupe, a évoqué la préparation avant d'affronter le Paris FC et a mis en avant la mentalité de ses joueurs 🔴🔵 🗞 Le résumé de sa conf' avant #PFCOL 👉 ol.fr/fr/actualites/…