TV : Paris FC - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Installés sur le podium de la Ligue 1 après trois journées, le Paris FC et l’Olympique Lyonnais vont s’affronter dans un choc de la 4e journée de championnat.

Quelle heure pour Paris FC - OL ?

samedi 12 septembre à 20h45 au Stade Jean Bouin. L’arbitre sera Jérôme Brisard. Quelques jours avant de retrouver l’Europa League, sachant que le club rhodanien a échoué dans sa quête de Ligue des Champions lors des barrages face à Fenerbahçe, l’ OL va passer un gros test en championnat ce week-end. Face au Paris FC, Lyon devra afficher son meilleur visage pour performer. Cette rencontre se jouera ceau Stade Jean Bouin. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre Paris FC - OL ?

Incrusté dans le multiplex de la 4e journée de Ligue 1 samedi soir, ce match entre le PFC et l’OL sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+ 3.

Les compos probables de Paris FC - OL :

Tombeur de l’OM au Vélodrome dimanche dernier (3-2), le Paris FC rêve de s'offrir un autre Olympique. Suite à un très bon début de saison, avec deux victoires et un nul en trois journées, le PFC est deuxième du championnat après la J3. De quoi aborder cette rencontre face à Lyon avec de grandes ambitions. Pour ce match, Liam Rosenior sera privé d’Otavio ou Sangui.

La compo probable du Paris FC : Trapp - Camara, Coppola, Chergui, Traore - Lopez, Lees-Melou - Kebbal, Pagis, Koleosho - Sinayoko.

Juste derrière le PFC à la différence de buts, l’OL compte sept points après trois journées de L1. Un bon bilan que Lyon a soigné face à Auxerre la semaine passée (3-1). Avant leur déplacement à Anderlecht en C3 mercredi prochain, les Gones veulent frapper un grand coup à Paris pour rester sur le podium. Pour ce match, Paulo Fonseca aura à sa disposition un groupe au complet ou presque.

La compo probable de l’OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Morton - Nuamah, Tolisso, Sulc - Openda.