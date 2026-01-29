ICONSPORT_270673_0327
Kader Meïté

Meïté choisit l’exil, Rennes le lâche pour 30 ME

Rennes29 janv. , 16:40
parEric Bethsy
Malgré les approches de clubs anglais, Kader Meïté va poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. L’attaquant du Stade Rennais a choisi la formation d’Al-Hilal qui s’est entendue avec le club breton sur le montant de son transfert.
Rennes a fini par craquer. D’abord déterminé à conserver ses meilleurs jeunes, le club de François Pinault valide le départ de Kader Meïté. Le journaliste Fabrizio Romano annonce le transfert de l’attaquant à Al-Hilal. En ce qui concerne le montant de l’opération, le spécialiste mercato évoque une somme aux alentours de 30 millions d’euros. On ignore le salaire proposé au joueur. Mais la rémunération présentée a sans doute fait pencher la balance.
Depuis quelques jours, Kader Meïté était annoncé en pleine réflexion. Notre confrère explique que le projet détaillé par le club saoudien et son entraîneur Simone Inzaghi ont séduit l’avant-centre. Une version qui ne fera pas l’unanimité, d’autant que le Rennais a également été approché par des pensionnaires de Premier League. Déjà attendu pour sa visite médicale en faveur d’Al-Hilal, l’international Espoirs français a fait un choix de carrière étonnant pour un joueur seulement âgé de 18 ans. Ce n’est plus le problème de Rennes et de son entraîneur Habib Beye qui va sans doute réclamer la venue d’un attaquant pour compenser ce départ imminent.

Lire aussi

Chelsea offre Anselmino à Rennes pour faire signer JacquetChelsea offre Anselmino à Rennes pour faire signer Jacquet
D’ici la fin du mercato lundi soir, il faudra également suivre l’actualité de l’autre pépite rennaise, à savoir Jérémy Jacquet. On sait que Chelsea fait le forcing pour s’attacher les services du défenseur central de 20 ans. Une première offre de 50 millions d’euros n’a pas suffi pour convaincre le Stade Rennais. Mais le cador anglais pourrait bien revenir à la charge avec une proposition plus proche des 60 millions d’euros réclamés. Le pensionnaire du Roazhon Park perdrait ainsi ses deux talents pourtant annoncés intouchables il y a encore quelques jours.
Derniers commentaires

Réunion d'urgence à l'OM, De Zerbi en grand danger !

Moi j aurait mis aubam et paixao titulaire face a bruge puisque ils étais plus frais physiquement puisque ils avaient pas jouer face a lens ou très peu jouer

Réunion d'urgence à l'OM, De Zerbi en grand danger !

C'est une hypothèse, mais ça peut aussi être pour recruter un arrière gauche. Hier soir les trois buts sont passés par la gauche

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

Certes mais potentiellement 3 à 6 pts de perdus dans la foulée ce qui peut être décisif surtout que vous vous tenez à peu de choses

Réunion d'urgence à l'OM, De Zerbi en grand danger !

Oui en premier les joueurs sont coupables, mais c'est plus facile de changer l entraîneur que 20 joueurs

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

Vu votre budget c'est minimum 1/2 finale et top 4 L1 hein , faut cesser de jouer aux pauvres

