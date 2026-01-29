Meïté choisit l’exil, Rennes le lâche pour 30 ME

Malgré les approches de clubs anglais, Kader Meïté va poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. L’attaquant du Stade Rennais a choisi la formation d’Al-Hilal qui s’est entendue avec le club breton sur le montant de son transfert.

Rennes a fini par craquer. D’abord déterminé à conserver ses meilleurs jeunes, le club de François Pinault valide le départ de Kader Meïté. Le journaliste Fabrizio Romano annonce le transfert de l’attaquant à Al-Hilal. En ce qui concerne le montant de l’opération, le spécialiste mercato évoque une somme aux alentours de 30 millions d’euros. On ignore le salaire proposé au joueur. Mais la rémunération présentée a sans doute fait pencher la balance.

Depuis quelques jours, Kader Meïté était annoncé en pleine réflexion. Notre confrère explique que le projet détaillé par le club saoudien et son entraîneur Simone Inzaghi ont séduit l’avant-centre. Une version qui ne fera pas l’unanimité, d’autant que le Rennais a également été approché par des pensionnaires de Premier League. Déjà attendu pour sa visite médicale en faveur d’Al-Hilal, l’international Espoirs français a fait un choix de carrière étonnant pour un joueur seulement âgé de 18 ans. Ce n’est plus le problème de Rennes et de son entraîneur Habib Beye qui va sans doute réclamer la venue d’un attaquant pour compenser ce départ imminent.

