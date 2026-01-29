Meïté choisit l’exil, Rennes le lâche pour 30 ME

Moi j aurait mis aubam et paixao titulaire face a bruge puisque ils étais plus frais physiquement puisque ils avaient pas jouer face a lens ou très peu jouer
C'est une hypothèse, mais ça peut aussi être pour recruter un arrière gauche. Hier soir les trois buts sont passés par la gauche
Certes mais potentiellement 3 à 6 pts de perdus dans la foulée ce qui peut être décisif surtout que vous vous tenez à peu de choses
Oui en premier les joueurs sont coupables, mais c'est plus facile de changer l entraîneur que 20 joueurs
Vu votre budget c'est minimum 1/2 finale et top 4 L1 hein , faut cesser de jouer aux pauvres
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
🚨🔵 Kader Meïté to Al Hilal, here we go! Agreement in place with Rennes and also player side right now. Fee around €30m, 18 year old talent picks Al Hilal and Simone Inzaghi’s project seen as ideal step despite approaches from Premier League clubs. Meïté set for medical next.