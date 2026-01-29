ICONSPORT_283224_0292

Chelsea offre Anselmino à Rennes pour faire signer Jacquet

Rennes29 janv. , 16:00
parGuillaume Conte
Chelsea est très motivé à l’idée de faire venir Jérémy Jacquet. Et c’est pour ce mois de janvier à en croire le forcing des Blues.
Le Stade Rennais le savait, mais il se fait sérieusement attaquer pour deux de ses pépites. Kader Meïté est courtisé en Premier League et en Arabie saoudite. Et pour Jérémy Jacquet, de nombreux clubs font le forcing pour le faire venir. Depuis le début du mois de janvier, Chelsea est le club le plus pressant. Mais le club breton a ses exigences, à savoir un montant de transfert d’au moins 60 millions d’euros et la possibilité de garder le joueur dans son effectif jusqu’à la fin de la saison.

Un espoir argentin au Stade Rennais ?

Les négociations durent depuis des semaines, mais devant la fermeté des « Rouge et Noir », Chelsea tente une nouvelle approche. Selon le Telegraph, les Blues ont pris la décision de rappeler Aaron Anselmino de son prêt au Borussia Dortmund. L’Argentin a très peu joué cette saison avec le club allemand, se contentant de six matchs de Bundesliga et trois de Ligue des Champions. Pas l’idéal pour un joueur considéré comme très prometteur, puisque les Blues l’avaient fait venir pour 16 ME en provenance de Boca Juniors en 2024.
L’idée est de proposer le défenseur central argentin à Rennes pour compenser le départ de Jérémy Jacquet, et assurer ainsi aux pensionnaires du Roazhon Park l’arrivée d’un joueur pour six mois, sans que cela ne change le prix du transfert. A noter que ce rappel de prêt libère donc une possibilité pour Axel Disasi, mais le défenseur français est proche de trouver un point de chute du côté de West Ham.
Tout est bon pour convaincre Rennes de céder son jeune défenseur, surtout que le Bayern Munich et Liverpool sont aussi à l’affût selon Fabrizio Romano. Les deux clubs seraient eux favorables à une arrivée de Jacquet en fin de saison, alors que Chelsea semble capable de tout tenter pour le ramener dès le mois de janvier.
Derniers commentaires

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

En effet, au pire on se serait moqué d'eux après avoir perdu leur barrage, ça n'aurait pas eu la même dramaturgie mais ça aurait la quand même On pourrait presque penser que comme ils ont compris qu'ils n'avaient aucun joueur capable de les mener loin, ils ont fait exprès d'être éliminé pr avoir une petite chance face à nous 🤔

Réunion d'urgence à l'OM, De Zerbi en grand danger !

Moi j aurait mis aubam et paixao titulaire face a bruge puisque ils étais plus frais physiquement puisque ils avaient pas jouer face a lens ou très peu jouer

Réunion d'urgence à l'OM, De Zerbi en grand danger !

C'est une hypothèse, mais ça peut aussi être pour recruter un arrière gauche. Hier soir les trois buts sont passés par la gauche

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

Certes mais potentiellement 3 à 6 pts de perdus dans la foulée ce qui peut être décisif surtout que vous vous tenez à peu de choses

Réunion d'urgence à l'OM, De Zerbi en grand danger !

Oui en premier les joueurs sont coupables, mais c'est plus facile de changer l entraîneur que 20 joueurs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

