Chelsea offre Anselmino à Rennes pour faire signer Jacquet

Chelsea est très motivé à l’idée de faire venir Jérémy Jacquet. Et c’est pour ce mois de janvier à en croire le forcing des Blues.

Le Stade Rennais le savait, mais il se fait sérieusement attaquer pour deux de ses pépites. Kader Meïté est courtisé en Premier League et en Arabie saoudite. Et pour Jérémy Jacquet, de nombreux clubs font le forcing pour le faire venir. Depuis le début du mois de janvier, Chelsea est le club le plus pressant. Mais le club breton a ses exigences, à savoir un montant de transfert d’au moins 60 millions d’euros et la possibilité de garder le joueur dans son effectif jusqu’à la fin de la saison.

Un espoir argentin au Stade Rennais ?

Les négociations durent depuis des semaines, mais devant la fermeté des « Rouge et Noir », Chelsea tente une nouvelle approche. Selon le Telegraph, les Blues ont pris la décision de rappeler Aaron Anselmino de son prêt au Borussia Dortmund. L’Argentin a très peu joué cette saison avec le club allemand, se contentant de six matchs de Bundesliga et trois de Ligue des Champions. Pas l’idéal pour un joueur considéré comme très prometteur, puisque les Blues l’avaient fait venir pour 16 ME en provenance de Boca Juniors en 2024.

L’idée est de proposer le défenseur central argentin à Rennes pour compenser le départ de Jérémy Jacquet, et assurer ainsi aux pensionnaires du Roazhon Park l’arrivée d’un joueur pour six mois, sans que cela ne change le prix du transfert. A noter que ce rappel de prêt libère donc une possibilité pour Axel Disasi, mais le défenseur français est proche de trouver un point de chute du côté de West Ham.

Tout est bon pour convaincre Rennes de céder son jeune défenseur, surtout que le Bayern Munich et Liverpool sont aussi à l’affût selon Fabrizio Romano. Les deux clubs seraient eux favorables à une arrivée de Jacquet en fin de saison, alors que Chelsea semble capable de tout tenter pour le ramener dès le mois de janvier.