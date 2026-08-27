rennes cloue au lit terrier ne reviendra pas contre nantes icon bap 200823 93 373 366151

Martin Terrier à Rennes, même Pinault est dans le dur

Rennes27 août , 9:20
parClaude Dautel
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Deux ans après avoir quitté le Stade Rennais pour Leverkusen, Martin Terrier pourrait faire le chemin inverse. Mais le club allemand est totalement intraitable concernant une clause de l'opération et Rennes hésite.
Cela devrait être le dossier le plus chaud de cette fin de mercato du côté du Roazhon Park, Martin Terrier pourrait revenir en Bretagne 24 mois après s'être engagé avec Leverkusen pour 20 millions d'euros. En concurrence avec Lille dans ce dossier, le LOSC ayant un avantage sentimental puisque c'est là que l'attaquant a été formé, le Stade Rennais fait surtout face à l'intransigeance du club de Bundesliga, lequel est pourtant disposé à prêter Martin Terrier. Cependant, du côté de Leverkusen, on exige qu'une option d'achat soit prévue, ce que Rennes ne veut pas. Pour l'instant, le dossier est donc en stand-by comme le confirme @jonathan35001, toujours très bien informé insider en ce qui concerne le club de la famille Pinault.

Les Pinault gèrent le dossier Terrier

Ce dernier précise dans un premier temps que ce sont les propriétaires du Stade Rennais qui sont à la baguette dans ce dossier, et personne d'autre. « Quelques infos pour Terrier : dossier piloté par le propriétaire, discussion en cours avec Leverkusen. Montage financier bloquant lié à une OA que le club désire => Rennes ne proposant qu’un prêt sec. Problématique de la masse salariale s'il y a une option d’achat. Concurrence de Lille: Létang sait trouver les mots. Leverkusen souhaite un prêt payant OA et une prise en charge salariale et sans OA => dossier quasiment impossible à débloquer », précise l'insider, lequel ajoute que concernant Ludovic Ajorque, cité également proche du Stade Rennais, l'heure est plutôt à une prolongation avec Brest. Même si pour ces deux dossiers, cela bouge de jour en jour, et dans tous les sens.

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Pour mémoire, le passage de Martin Terrier à Leverkusen a tourné au cauchemar pour l'attaquant français, victime d'une rupture du tendon d'Achille en janvier 2025, puis d'une blessure à l'ischio en avril dernier, laquelle lui a fait manquer toute la fin de saison.
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Je suis très heureux que mes commentaires te soient insupportable en tout cas! Merciiiiiii MON GRAND! Merciii mille fois pour ce compliment qui me va droit au coeur!! Car si tu les trouves insupportable c'est qu il y a forcement une part de verité dedans... cetet part de verité qui t'enerve mon grand... bisous

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Balerdi et Timber ok, on peut les remplacer. Mais Emerson et Paixao outch...... Les 4 en même temps ? Faut que quelqu'un fasse un montage vidéo de ce qu'il peut se passer... Il a connu l'envahissement de la Commanderie, ça pourrait être pire.

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D'accord, mais sur le papier, l'effectif du Fener est supérieur à celui de l'OL... Et je dis pas ça pour critiquer l'OL, je suis le premier écoeuré par le massacre de l'institution fait par l'autre cow boy. Et j'avais le plus grand respect pour le travail de bâtisseur d'Aulas

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