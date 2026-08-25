Rennes et Lille ont très peur de Martin Terrier

voila ce que je dis. une pourriture
il sait tout l MOMO
C est jeunes qui ne pense plus au foot mais aux contrat, tellement triste le nombre de carrière gâchées
Je lui souhaite de signer au PSG cet été ! Rien contre l'OL qui est un super club formateur, mais c'est devenu ainsi. Kamara a été formé au PSG et a signé à l'OL, là ça serait l'inverse
Encore un inconnu
|Équipe
|Pts
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|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
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|3
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|3
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|0
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|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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Toujours sur le dossier Terrier, la problématique pour les clubs français est de ne pas bouleverser l’équilibre d’un vestiaire… sur la grille salariale !!! Faut pas faire n’importe quoi… c’est un élément très important pr le 🐍 qui en plus de cela ne veut perdre personne.