Rennes et Lille ont très peur de Martin Terrier

Désireux de rapatrier Martin Terrier avant la fin du mercato estival, le Stade Rennais doit désormais faire face à la concurrence du LOSC. Proches de conclure le recrutement de Dilane Bakwa en prêt, les Dogues n'ont pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin.

Après avoir glané un point face au Paris Saint-Germain pour son premier match de cette nouvelle saison de Ligue 1, le Stade Rennais compte profiter des derniers jours de mercato pour peaufiner les derniers détails. Si dans le sens des départs, une vente de Lilian Brassier à l'Eintracht Francfort est de plus en plus pressentie, dans le sens des arrivées, la direction sportive rennaise ne fait pas dans l'innovation. Aux dernières nouvelles, les Rouge et Noir ont coché le nom de Martin Terrier, leur ancien attaquant (2020-2024), pour renforcer le secteur offensif et combler le départ de Breel Embolo. Mais Rennes n'est pas le seul club nostalgique.

Martin Terrier, son salaire fait très peur

En effet, comme l'indique Mohamed Toubache-Ter sur son compte X, le LOSC travaille également sur le recrutement de celui qui a fait sa formation (2004-2016) et découvert le monde professionnel chez les Dogues (2016-2018). L'influenceur explique que Lille a déjà appelé le Bayer Leverkusen au sujet de Martin Terrier. De son côté, l'écurie allemande ne veut pas se tracasser avec ce dossier et est prête à accepter un montage basé sur un prêt payant avec une prise en charge du salaire.

Cette opération risque toutefois d'être assez complexe, aussi bien pour le LOSC que pour le Stade Rennais, si le Bayer Leverkusen ne fait pas d'efforts financiers. En émargeant à 4,7 millions d'euros par an (chiffres Capology), Martin Terrier gagne plus que le joueur le mieux payé à Lille (Benjamin André) et quasiment autant que celui de Rennes (Brice Samba). Comme le rappelle Mohamed Toubache-Ter, la problématique est bel et bien la grille salariale.