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Ndjantou plutôt qu'Ajorque, Rennes contacte le PSG

Rennes26 août , 10:20
parCorentin Facy
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Rennes cherche un attaquant pour compenser le départ de Breel Embolo et multiplie les pistes en Ligue 1. En plus de s’intéresser à Ludovic Ajorque, le club breton surveille la situation de l’attaquant du PSG Quentin Ndjantou.
Très actif depuis le début du mercato, le Stade Rennais pourrait encore frapper d’ici au 1er septembre prochain. Franck Haise est satisfait de son effectif, mais il souhaite y apporter quelques retouches, notamment dans le secteur offensif. La priorité est de faire venir un attaquant pour compenser le départ de Breel Embolo, qui a rejoint les Etats-Unis. Plusieurs dossiers sont sur la table des dirigeants rennais. Selon les informations du compte spécialisé Brest On Air, Ludovic Ajorque fait partie des profils appréciés par Rennes.
« À quelques jours du terme du mercato, les contacts s’intensifient entre Ludovic Ajorque et le Stade Rennais alors que la prolongation à Brest semble désormais dans une impasse » a publié la source généralement très bien informée sur le SB29. En parallèle, Rennes creuse une autre piste tout aussi ambitieuse. PSG Inside Actu affirme que le pensionnaire du Roazhon Park fait partie des nombreux candidats à la signature de Quentin Ndjantou, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028.

Rennes cible Ajorque et Ndjantou

« De nombreux clubs se renseignent désormais sur sa situation et souhaiteraient pouvoir l’accueillir la saison prochaine. En France, Rennes, Le Havre et Toulouse suivent notamment le dossier avec attention » écrit le compte spécialisé, qui ajoute que l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne sont également attentifs au dossier.
En revanche, le Paris Saint-Germain a été très clair avec les différents clubs intéressés : si un prêt sans option d’achat est envisageable au vu de la grosse concurrence en attaque à Paris, le club parisien n’a pas du tout l’intention de le vendre. Reste à voir si cette formule conviendra à Rennes, qui n’a pas pour habitude de se renforcer avec des joueurs prêtés. La cote de l’excellent Quentin Ndjantou, qui a montré de vraies promesses avec le PSG l’an passé avant de se blesser, est en tout cas au plus haut sur le marché des transferts.

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