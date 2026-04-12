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Ligue 1 : Rennes met une énorme pression sur l'OL et l'OM

Rennes12 avr. , 11:30
parCorentin Facy
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Candidats assumés au podium en Ligue 1, l’OM et l’OL voient le Stade Rennais s’imposer comme un autre prétendant de plus en plus crédible au top 3 après la victoire des Bretons contre Angers samedi (2-1).
La nomination de Franck Haise sur le banc du Stade Rennais a totalement changé la dynamique du club breton en Ligue 1. Depuis l’arrivée de l’ancien technicien de l’OGC Nice, le pensionnaire du Roazhon Park n’a perdu qu’un seul match (contre Lille, le 15 mars) pour cinq victoires et un match nul. Samedi soir face à Angers, tout n’a pas été simple pour Rennes mais la victoire 2-1 est au final largement méritée. Elle permet aux coéquipiers d’Esteban Lepaul de rester en excellente position dans la course au podium.
En attendant le match de Lille à Toulouse ce dimanche après-midi, les Bretons sont 5es de Ligue 1 à égalité avec les Nordistes et à deux points de l’Olympique de Marseille, qui a gagné contre Metz vendredi. La dynamique rennaise met clairement les autres formations sous pression, à l’instar aussi de l’OL, pour qui un succès face à Lorient ce dimanche est essentiel afin de continuer à croire au top 3.

Hoarau croit en Rennes pour le podium

« Pour y croire, il faut savoir s’appuyer sur ses forces et aussi connaître ses faiblesses pour faire le moins d’erreurs possible. Rennes est sur une bonne route » a estimé Guillaume Hoarau sur Ligue1+ au sujet des chances rennaises pour le podium, avant de poursuivre. « Il y a encore quelques fragilités, le coach doit bosser ça. Ils sont là, bien présents, les hommes forts répondent présents sur le terrain. Ils sont crédibles pour aller chercher cette troisième place » a analysé l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain, convaincu que le Stade Rennais aura son mot à dire jusqu’à la fin de la saison pour espérer se qualifier en Ligue des Champions.

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Pour atteindre cet objectif, les hommes de Franck Haise devront néanmoins réaliser une fin de saison en boulet de canon, car leur calendrier est sans doute l’un des plus corsés en Ligue 1 avec des matchs contre Strasbourg, Nantes, Lyon, le Paris FC, puis une dernière journée… au Vélodrome, afin d’y défier l’OM dans ce qui pourrait ressembler à un choc décisif pour l’Europe.
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Lens peut lui dire merci pour cette saison. Ou ira t'il la saison prochaine ? Je serais lui,je resterais la bas

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Vue la composition... Je dirais Bon chance. La pression est sur vous ce week-end 👊⚽

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combien de match chez nous?

Michele Kang plus forte que les Saoudiens pour racheter l'OL

attend il va peut être répondre 😁 faux compte 😂🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Rennes
5029148749418
6
Monaco
49291541050437
7
O. Lyonnais
48281468412912
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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