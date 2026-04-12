Ligue 1 : Rennes met une énorme pression sur l'OL et l'OM

Candidats assumés au podium en Ligue 1, l’OM et l’OL voient le Stade Rennais s’imposer comme un autre prétendant de plus en plus crédible au top 3 après la victoire des Bretons contre Angers samedi (2-1).

La nomination de Franck Haise sur le banc du Stade Rennais a totalement changé la dynamique du club breton en Ligue 1. Depuis l’arrivée de l’ancien technicien de l’OGC Nice, le pensionnaire du Roazhon Park n’a perdu qu’un seul match (contre Lille, le 15 mars) pour cinq victoires et un match nul. Samedi soir face à Angers, tout n’a pas été simple pour Rennes mais la victoire 2-1 est au final largement méritée . Elle permet aux coéquipiers d’Esteban Lepaul de rester en excellente position dans la course au podium.

En attendant le match de Lille à Toulouse ce dimanche après-midi, les Bretons sont 5es de Ligue 1 à égalité avec les Nordistes et à deux points de l’Olympique de Marseille, qui a gagné contre Metz vendredi. La dynamique rennaise met clairement les autres formations sous pression, à l’instar aussi de l’OL, pour qui un succès face à Lorient ce dimanche est essentiel afin de continuer à croire au top 3.

Hoarau croit en Rennes pour le podium

« Pour y croire, il faut savoir s’appuyer sur ses forces et aussi connaître ses faiblesses pour faire le moins d’erreurs possible. Rennes est sur une bonne route » a estimé Guillaume Hoarau sur Ligue1+ au sujet des chances rennaises pour le podium, avant de poursuivre. « Il y a encore quelques fragilités, le coach doit bosser ça. Ils sont là, bien présents, les hommes forts répondent présents sur le terrain. Ils sont crédibles pour aller chercher cette troisième place » a analysé l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain, convaincu que le Stade Rennais aura son mot à dire jusqu’à la fin de la saison pour espérer se qualifier en Ligue des Champions.

Pour atteindre cet objectif, les hommes de Franck Haise devront néanmoins réaliser une fin de saison en boulet de canon, car leur calendrier est sans doute l’un des plus corsés en Ligue 1 avec des matchs contre Strasbourg, Nantes, Lyon, le Paris FC, puis une dernière journée… au Vélodrome, afin d’y défier l’OM dans ce qui pourrait ressembler à un choc décisif pour l’Europe.