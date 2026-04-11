Rennes-SCO : Un scandale sur l'ouverture du score ?

Rennes a ouvert le score contre Angers sur un but contre son camp du défenseur Marius Louër. Mais, la position de Breel Embolo sur l'action fait débat.

L'attaquant suisse du Stade Rennais est en position de hors-jeu sur le service de Mahdi Camara. Cependant, il ne touche pas le ballon puisque Louër l'a taclé dans son propre but avant. Embolo influence clairement l'intervention du défenseur angevin. Cependant, l'arbitre et la VAR ont choisi de valider le but. Une décision qui a scandalisé de nombreux internautes.