L1 : Rennes fond sur le podium

29e journée de Ligue 1

Roazhon Park

Buts : Louër (12e csc), Al Tamari (25e) pour Rennes ; Peter (65e) pour Angers

Il faudra compter sur Rennes dans la course au podium. Les Bretons démarraient bien le match, profitant d'un cadeau d'Angers pour ouvrir le score. A l'issue d'un beau mouvement à trois, Mahdi Camara centrait et Louër déviait le ballon contre son camp. Un but entaché par la position illicite d'Embolo sur l'action. Le second but rennais était inattaquable. Rongier trouvait superbement Al Tamari en profonfeur. Le Jordanien lobait Koffi.

Largement dominateur, Rennes se dirigeait vers un succès facile. Cependant, les hommes de Franck Haise n'arrivaient pas à se mettre à l'abri. Leur maladresse et la solidité d'Hervé Koffi maintenaient le score à 2-0. De quoi offrir une fin de match crispante quand Prosper Peter trompait Samba. Cela tournait même à la catastrophe quand un penalty était sifflé pour le SCO . La faute n'était pas évidente. Toutefois, Amine Sbaï butait sur Samba. Un arrêt décisif pour la victoire 2-1.

Avec ces 3 points, Rennes remonte à la 5e place (50 points) et rattrape Lille. L'OM 3e n'est que 2 points devant.