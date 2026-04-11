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L1 : Rennes fond sur le podium

Ligue 111 avr. , 22:59
parMehdi Lunay
0
29e journée de Ligue 1
Roazhon Park
Rennes-Angers 2-1
Buts : Louër (12e csc), Al Tamari (25e) pour Rennes ; Peter (65e) pour Angers
Il faudra compter sur Rennes dans la course au podium. Les Bretons démarraient bien le match, profitant d'un cadeau d'Angers pour ouvrir le score. A l'issue d'un beau mouvement à trois, Mahdi Camara centrait et Louër déviait le ballon contre son camp. Un but entaché par la position illicite d'Embolo sur l'action. Le second but rennais était inattaquable. Rongier trouvait superbement Al Tamari en profonfeur. Le Jordanien lobait Koffi.
Largement dominateur, Rennes se dirigeait vers un succès facile. Cependant, les hommes de Franck Haise n'arrivaient pas à se mettre à l'abri. Leur maladresse et la solidité d'Hervé Koffi maintenaient le score à 2-0. De quoi offrir une fin de match crispante quand Prosper Peter trompait Samba. Cela tournait même à la catastrophe quand un penalty était sifflé pour le SCO. La faute n'était pas évidente. Toutefois, Amine Sbaï butait sur Samba. Un arrêt décisif pour la victoire 2-1.
Avec ces 3 points, Rennes remonte à la 5e place (50 points) et rattrape Lille. L'OM 3e n'est que 2 points devant.

Ligue 1

11 avril 2026 à 21:05
Rennes
Louãr12'(og)Al Tamari25'
2
1
Match terminé
Angers SCO
Peter65'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
D. Sinaté
Angers SCOAngers SCO
SORT
L. Rao-Lisoa
Angers SCOAngers SCO
Remplacement
90
ENTRE
F. Hanin
Angers SCOAngers SCO
SORT
M. Sbai
Angers SCOAngers SCO
Remplacement
86
ENTRE
G. Koyalipou
Angers SCOAngers SCO
SORT
B. van den Boomen
Angers SCOAngers SCO
Remplacement
85
ENTRE
M. Nagida
RennesRennes
SORT
L. Blas
RennesRennes
Voir Les Détails Complets Du Match
0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Rennes
5029148749418
6
Monaco
49291541050437
7
O. Lyonnais
48281468412912
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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