Lepaul sur le départ, Rennes répond violemment

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 19 réalisations, Estéban Lepaul a explosé aux yeux de l'Europe. L'attaquant français suscite bien des convoitises au mercato, obligeant le Stade Rennais à réagir sans attendre.

Le PSG et l' OM sont impuissants cette saison. Les deux gros clubs français sont complètement dépassés au classement du meilleur buteur de Ligue 1. Le trio offensif Dembélé-Kvaratskhelia-Doué ne peut rivaliser avec le sérial buteur français Estéban Lepaul. L'attaquant rennais est intouchable avec 19 réalisations, devançant nettement la concurrence cette saison. Son dauphin Joaquin Panichelli (blessé) est à 16 buts et Greenwood troisième est à 15 buts. En grande forme, Lepaul ne s'arrête plus de marquer en ce moment comme ce fut le cas à Lyon dimanche soir.

Rennes va verrouiller Estéban Lepaul

Avec de telles performances, Rennes peut voir l'avenir avec sérénité et optimisme. La seule condition est de conserver l'ancien angevin cet été. Une tâche pas évidente du tout, ce que confirme le journaliste Sébastien Denis. Plusieurs grosses formations européennes veulent recruter Estéban Lepaul au prochain mercato. Les deux principaux prétendants sont l'Atlético Madrid et Naples. Des menaces sérieuses qui obligent le Stade Rennais à se défendre et à contre-attaquer.

Le rédacteur de Foot Mercato indique que le club breton veut augmenter significativement le salaire de sa pépite sous contrat jusqu'en 2029. De quoi le convaincre de rester un peu plus longtemps en Bretagne. Un geste fort puisque Lepaul peut rapporter plus de 30 millions d'euros dès le prochain mercato estival. Une somme d'argent irrefusable pour beaucoup de clubs français, moins pour le Rennes de François Pinault. Surtout, il serait dommage de briser la belle dynamique débutée avec la venue de Franck Haise en février et perdre toute chance de finir sur le podium d'ici deux années au plus tard.