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Esteban Lepaul

Lepaul sur le départ, Rennes répond violemment

Rennes05 mai , 22:30
parMehdi Lunay
1
Meilleur buteur de Ligue 1 avec 19 réalisations, Estéban Lepaul a explosé aux yeux de l'Europe. L'attaquant français suscite bien des convoitises au mercato, obligeant le Stade Rennais à réagir sans attendre.
Le PSG et l'OM sont impuissants cette saison. Les deux gros clubs français sont complètement dépassés au classement du meilleur buteur de Ligue 1. Le trio offensif Dembélé-Kvaratskhelia-Doué ne peut rivaliser avec le sérial buteur français Estéban Lepaul. L'attaquant rennais est intouchable avec 19 réalisations, devançant nettement la concurrence cette saison. Son dauphin Joaquin Panichelli (blessé) est à 16 buts et Greenwood troisième est à 15 buts. En grande forme, Lepaul ne s'arrête plus de marquer en ce moment comme ce fut le cas à Lyon dimanche soir.

Rennes va verrouiller Estéban Lepaul

Avec de telles performances, Rennes peut voir l'avenir avec sérénité et optimisme. La seule condition est de conserver l'ancien angevin cet été. Une tâche pas évidente du tout, ce que confirme le journaliste Sébastien Denis. Plusieurs grosses formations européennes veulent recruter Estéban Lepaul au prochain mercato. Les deux principaux prétendants sont l'Atlético Madrid et Naples. Des menaces sérieuses qui obligent le Stade Rennais à se défendre et à contre-attaquer.
Le rédacteur de Foot Mercato indique que le club breton veut augmenter significativement le salaire de sa pépite sous contrat jusqu'en 2029. De quoi le convaincre de rester un peu plus longtemps en Bretagne. Un geste fort puisque Lepaul peut rapporter plus de 30 millions d'euros dès le prochain mercato estival. Une somme d'argent irrefusable pour beaucoup de clubs français, moins pour le Rennes de François Pinault. Surtout, il serait dommage de briser la belle dynamique débutée avec la venue de Franck Haise en février et perdre toute chance de finir sur le podium d'ici deux années au plus tard.
E. Lepaul

E. Lepaul

FranceFrance Âge 26 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs32
Buts19
Passes décisives5
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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