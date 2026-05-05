Lepaul sur le départ, Rennes répond violemment

Vraiment dommage pour l’équipe de France. Un très bon joueur. Par contre c’est un peu le merdier ces histoires de binationaux… Tu fais toute ta formation dans les équipes de France de jeunes et tu choisis un autre pays après. On prend pas un peu les gens pour des cons là ?
Où est le bon vieux temps ou un joueur était acheté parce qu’il avait fait une belle saison tout simplement. Aujourd’hui les joueurs dont prêtés avec/sans option d’achat, avec des conditions alambiquées et en plus leur droit « appartiennent » à des esclavagistes des temps modernes qui se partagent tout ça comme un gros gâteau… qu’ils s’étouffent avec tiens !
Si ZZ aimait les défis il aurait commencer sa carrière d'entraîneur avec un pti club. Comme l om 🤣
Foot01, pourquoi écrire "l'option d'achat va être levée" alors que par la suite vous écrivez que l'option d'achat "a été levée très rapidement" ?
Le titre devrait être : "Ce n’est pas QUE l’OL que Textor a arnaqué !"
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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