Habib Beye licencié par le Stade Rennais

La défaite du Stade Rennais à Lens aura été celle de trop. Le club breton a décidé de licencier Habib Beye.

Dans un communiqué, le Stade Rennais a officialisé ce lundi midi la mise à l'écart d'Habib Beye et de son staff. « Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza. Dans l’attente de la décision à venir, les entraînements de l’équipe professionnelle seront assurés par Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand jusqu’à nouvel ordre », indiquent les dirigeants de l'équipe bretonne. Selon les dernières rumeurs, c'est Franck Haise qui devrait succéder à Habib Beye sur le banc de Rennes, qui le week-end prochain affrontera le Paris Saint-Germain.

Samedi, le Stade Rennais avait été battu à Lens, un match pour lequel l'ancien consultant de Canal+ avait décidé de mettre Brice Samba à l'écart. Dans une série de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, l'avenir d'Habib Beye ne tenait qu'à un fil et ce fil a fini par rompre ce lundi.