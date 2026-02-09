Habib Beye licencié par le Stade Rennais

Mais Endrick il c'est fait cassé tout le match et la 1er faute est du Nantais mais avec l'arbitre est née à sain Étienne 6 match 4 rouge pour L'OL y'a des questions à se poser
c'est ça ton excuse ?? waouh le niveau... pour rappel les joueurs pro ne sont que des hommes mais épiés au moindre gestes au contraire de moi qui ai joué des matchs officiels... un peu de cerveau dans son gros crâne de cacahuète lui ferai grand bien à ce Mbappé
Ton club il est mort en 94 depuis y'a que des bas et je suis pas le seul à le dire !
si tu leur avais montré le match de l'OM à Bruges ça les aurait préparé un peu au moins mdr
Non mais tu as déjà joué à un sport en match officiel ? Entre l'enjeu, la fatigue qui t'enlève ta lucidité, la nervosité ect. Vous oubliez que les joueurs de foot pro ne sont que des hommes. SI jamais on le prenait en vidéo en voiture et qu'on l'entendrait insulter la voiture d'en face tout le monde crierait au scandale alors que tout le monde le fait
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading
𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 ⤵️ Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza. Dans l’attente de la décision à venir, les