Habib Beye - Rennes

Habib Beye licencié par le Stade Rennais

Rennes09 févr. , 13:35
parClaude Dautel
La défaite du Stade Rennais à Lens aura été celle de trop. Le club breton a décidé de licencier Habib Beye.
Dans un communiqué, le Stade Rennais a officialisé ce lundi midi la mise à l'écart d'Habib Beye et de son staff. « Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza. Dans l’attente de la décision à venir, les entraînements de l’équipe professionnelle seront assurés par Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand jusqu’à nouvel ordre », indiquent les dirigeants de l'équipe bretonne. Selon les dernières rumeurs, c'est Franck Haise qui devrait succéder à Habib Beye sur le banc de Rennes, qui le week-end prochain affrontera le Paris Saint-Germain.
Samedi, le Stade Rennais avait été battu à Lens, un match pour lequel l'ancien consultant de Canal+ avait décidé de mettre Brice Samba à l'écart. Dans une série de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, l'avenir d'Habib Beye ne tenait qu'à un fil et ce fil a fini par rompre ce lundi.
Derniers commentaires

OL : Endrick suspendu contre l'OM, Lyon a peur

Mais Endrick il c'est fait cassé tout le match et la 1er faute est du Nantais mais avec l'arbitre est née à sain Étienne 6 match 4 rouge pour L'OL y'a des questions à se poser

Madrid : Mbappé traite l'arbitre de « tête de bite »

c'est ça ton excuse ?? waouh le niveau... pour rappel les joueurs pro ne sont que des hommes mais épiés au moindre gestes au contraire de moi qui ai joué des matchs officiels... un peu de cerveau dans son gros crâne de cacahuète lui ferai grand bien à ce Mbappé

OM : Le petit-fils de Bernard Tapie exige le départ de De Zerbi

Ton club il est mort en 94 depuis y'a que des bas et je suis pas le seul à le dire !

L1 : Le Classique tourne à la correction, le PSG humilie l'OM !

si tu leur avais montré le match de l'OM à Bruges ça les aurait préparé un peu au moins mdr

Madrid : Mbappé traite l'arbitre de « tête de bite »

Non mais tu as déjà joué à un sport en match officiel ? Entre l'enjeu, la fatigue qui t'enlève ta lucidité, la nervosité ect. Vous oubliez que les joueurs de foot pro ne sont que des hommes. SI jamais on le prenait en vidéo en voiture et qu'on l'entendrait insulter la voiture d'en face tout le monde crierait au scandale alors que tout le monde le fait

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

