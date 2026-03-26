Rennes a trouvé le successeur de Jacquet pour 10 ME

Révélation de la saison dans le championnat portugais, le jeune Sénégalais Ibrahima Ba intéresse plusieurs pensionnaires de Ligue 1 avant le mercato estival. Parmi eux, le Stade Rennais est décrit comme le principal courtisan du défenseur central de Famalicão.

Pour les écuries de Ligue 1, la tendance devrait encore se confirmer cet été. La crise des droits TV continue de plomber les finances des clubs français qui devront s’adapter à l’intersaison. Il ne sera pas question de faire des folies. Pour la plupart d’entre eux, l’idée sera plutôt de vendre et de recruter des talents qui n’ont pas encore explosé, et dont le prix reste abordable. C’est dans ce contexte que plusieurs formations de notre championnat suivent avec attention la trajectoire d’Ibrahima Ba.

Selon les informations de Jeunes Footeux, des cellules de recrutement de Ligue 1 observent les performances du défenseur central de Famalicão, à commencer par le Stade Rennais pour lequel nos confrères évoquent un intérêt marqué. Le pensionnaire du Roazhon Park a apparemment repéré un gros potentiel chez le Sénégalais de 20 ans qui pourrait compenser le départ de Jérémy Jacquet cet été, au moins sur le plan numérique. Rappelons que l’international Espoirs français, pas certain de rejouer cette saison après son opération à l’épaule gauche, fait l’objet d’un transfert officiel à Liverpool qui prendra effet à partir de cet été.

Famalicão ouvre la porte

Rennes a ainsi négocié une opération à 72 millions d’euros bonus compris. Autant dire que le club breton aura les moyens de répondre aux exigences de Famalicão. Pour transférer son défenseur central sous contrat jusqu’en 2029, les dirigeants portugais réclament au moins 10 millions d’euros. Le montant traduit bien l’important prise par l’ancien Valenciennois, considéré comme la révélation du championnat local depuis qu’il s’est installé dans le onze de son équipe début janvier.