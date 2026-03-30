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François Pinault dépense 110 ME pour aider Rennes

Rennes30 mars , 9:30
parAlexis Rose
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Bien remonté au classement de la Ligue 1 et toujours en course pour disputer les places européennes en fin de saison, le Stade Rennais va vivre un sprint final allégé d’une dette de 110 millions d’euros.
Rennes est l’un des clubs les plus sains du championnat de France. Il faut dire que le club breton enchaîne les bonnes ventes lors des différents mercatos, comme avec les transferts de Kader Meïté et Jérémy Jacquet pour plus de 90 millions d’euros en janvier dernier. Si le SRFC n’est pas à plaindre en cette période de crise qui touche les clubs français, c’est aussi parce que son propriétaire est l’un des hommes les plus riches de France, en la personne de François Pinault.

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L’homme d'affaires milliardaire français, fondateur des sociétés Artémis et Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga…), a même été classé 28e fortune mondiale en 2023 par Forbes. Ce n’est donc pas étonnant de voir que le club de Rennes a le 6e budget de la Ligue 1 avec 110 ME, loin derrière le PSG (850 ME) mais à égalité avec l’OL. Et contrairement au club rhodanien, qui pourrait avoir quelques problèmes avec la DNCG l’été prochain, le SRFC sera lui tranquille lors de son passage devant le gendarme financier du football français. Tout simplement parce que le club breton n’a plus de dettes.

François Pinault efface une dette de 110 ME à Rennes

En effet, selon Sportune, Rennes « a procédé dans le courant de la saison à une importante opération financière ». Lors d’une assemblée générale extraordinaire en cours de saison, François Pinault a annoncé avoir converti une dette de 110 millions d’euros en capital. En transformant cette créance, le club rennais a donc fait disparaître cette dette de son bilan. « Pour le club, c’est une opération d’assainissement financier significative : moins de dettes, des fonds propres renforcés et un bilan comptable amélioré », peut-on lire sur le site spécialisé dans l’économie sportive.
Grâce à un capital social plus que doublé, sachant qu’il est passé de 77,5 ME à 187,5 ME, le SRFC peut maintenant voir l’avenir avec plus de sérénité. À condition que la bonne santé financière se traduise aussi sur le terrain avec une qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine via une des six premières places de la L1. Et Rennes peut encore remplir cet objectif, sachant que le SRFC est septième, mais à trois points de la quatrième place de l’OL à sept journées de la fin.
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Derniers commentaires

OM : Un miracle marseillais pour McCourt ?

Qui parle de magouilles ? Tant mieux si les dirigeants politiques aident les clubs français, ou toute entreprise française d'ailleurs, à grandir. Rien de négatif, au contraire.

La France trop Doué pour la Colombie

ca sera tellement mieux avec le genie Zidane

ASSE : « Pas de saluts nazis, de cris de singes comme à Strasbourg ou Lyon »

je pense qu il parle de ton club, et non des lyonnais....

La France trop Doué pour la Colombie

Se n est pas tellement une équipe b , doué est champion d europe avec paris

OM : Un miracle marseillais pour McCourt ?

et comme Nasser est pote avec Labrune Sarko et Dati, tu vois des magouilles? etrange raisonnement

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
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Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
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47271458412912
5
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37271071038326
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322795132437-13
13
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3127710103243-11
14
Le Havre
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222757152236-14
17
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18
Metz
142735192560-35

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