Supporters ASSE Lyon
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ASSE : « Pas de saluts nazis, de cris de singes comme à Strasbourg ou Lyon »

ASSE30 mars , 9:00
parClaude Dautel
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L'ambiance de Geoffroy-Guichard est l'une des plus bouillantes de France et l'ASSE tient à ce que cela continue. Pierrick Courbon, député socialiste de la Loire, est incisif sur ce sujet.
Ceux qui ont fréquenté le stade stéphanois le savent, le Chaudron n'usurpe pas sa réputation et le Peuple Vert est à la hauteur. Pourtant, du côté de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, on est sans pitié avec l'AS Saint-Étienne, qui a multiplié les sanctions contre les supporters stéphanois. Et les groupes officiels ont même été sous la menace d'une dissolution par les autorités politiques nationales l'an dernier, plusieurs événements violents, y compris même entre les deux groupes, ayant poussé le ministre à envisager une sanction brutale, avant finalement de décider de calmer un peu le jeu. Pour Pierrick Courbon, député socialiste local, l'Etat doit continuer à faire confiance aux Magic Fans et aux Green Angels, lesquels réussissent à faire le ménage en interne. Et l'élu de balancer un gros tacle à l'Olympique Lyonnais et à Strasbourg.

L'ASSE tient à ses groupes de supporters

S'exprimant dans les colonnes du Progrès, Pierrick Courbon estime que l'interdiction des groupes officiels stéphanois pourrait ouvrir la porte à des débordements. « Si à Saint-Étienne, il n’y a pas de saluts nazis, de cris de singes ou de hooligans qui cultivent la violence comme on peut le voir à Strasbourg ou Lyon, c’est parce qu’on a des associations qui encadrent ce qui se passe en tribunes. Le jour où elles ne seront plus là, ça va être terrible ! », précise l'élu socialiste. Pour ce dernier, il faut que les autorités françaises sanctionnent très durement les supporters violents, mais de manière individuelle. Punir un groupe entier plutôt que quelques Ultras ayant un comportement déviant serait contre-productif, ajoute Pierrick Courbon, lequel attend du ministre de l'Intérieur qu'il milite pour des sanctions individuelles plus que collectives.
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Derniers commentaires

OM : Un miracle marseillais pour McCourt ?

Qui parle de magouilles ? Tant mieux si les dirigeants politiques aident les clubs français, ou toute entreprise française d'ailleurs, à grandir. Rien de négatif, au contraire.

La France trop Doué pour la Colombie

ca sera tellement mieux avec le genie Zidane

ASSE : « Pas de saluts nazis, de cris de singes comme à Strasbourg ou Lyon »

je pense qu il parle de ton club, et non des lyonnais....

La France trop Doué pour la Colombie

Se n est pas tellement une équipe b , doué est champion d europe avec paris

OM : Un miracle marseillais pour McCourt ?

et comme Nasser est pote avec Labrune Sarko et Dati, tu vois des magouilles? etrange raisonnement

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