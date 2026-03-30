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TV : Bosnie-Herzégovine - Italie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Mondial 202630 mars , 7:00
parAlexis Rose
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Pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 via la phase à éliminatoires classique, l’équipe d’Italie va tenter de remporter son barrage contre la Bosnie-Herzégovine pour retrouver enfin les joies de disputer un Mondial.

Quelle heure pour Bosnie-Herzégovine - Italie ?

Dans l’histoire du foot, l’Italie fait partie des trois meilleurs pays de l’histoire, sachant que la Squadra Azzurra a remporté la Coupe du Monde à quatre reprises, en 1934, 1938, 1982 et 2006, soit autant que l’Allemagne, derrière le Brésil (5), mais devant l’Argentine (3) ou la France (2). Malgré ce statut de pays historique, l’Italie n’a plus joué de Coupe du Monde depuis 2014.
Une éternité que le pays transalpin souhaite stopper en 2026. Et pour cela, l’Italie va devoir remporter son barrage contre la Bosnie-Herzégovine. Ce match se jouera ce mardi 31 mars à 20h45 au Stade Bilino-Polje de Zenica en Bosnie. L’arbitre de ce barrage sous tension sera le Français Clément Turpin.

Sur quelle chaîne suivre Bosnie-Herzégovine - Italie ?

Cette rencontre à la vie à la mort entre la Bosnie-Herzégovine et l’Italie sera à suivre en direct sur L’Equipe Live, tout en étant intégrée dans le multiplex des barrages sur La Chaîne L’Equipe sur le canal 21 de la TNT en clair.

Les compos probables de Bosnie-Herzégovine - Italie :

La Bosnie-Herzégovine n’est plus qu’à un pas de son rêve : disputer la deuxième phase finale de son histoire à la Coupe du Monde. Sorti dès le premier tour en 2014 au Brésil, l’ex-pays de la Yougoslavie n’a pas réussi à se qualifier lors des deux dernières éditions, comme l’Italie d’ailleurs. C’est donc avec la force de tout un pays que la Bosnie-Herzégovine va chercher à créer l’exploit de battre l’Italie pour s’offrir un ticket pour les USA et le Canada en vue de l’été prochain. La Bosnie-Herzégovine sort en tout cas d’une belle qualification aux tirs au but contre le Pays de Galles (1-1, 4-2 tab).
La compo probable de la Bosnie-Herzégovine : Vasilj - Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic - Dzeko, Demirovic.

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L’Italie a remporté l’Euro du Covid en 2021, mais n’a plus participé à la Coupe du Monde depuis plus de dix ans. C’est donc avec l’envie de faire oublier la terrible désillusion contre la Macédoine du Nord en barrages du Mondial 2022 que la bande à Gennaro Gattuso va tenter de dominer la Bosnie-Herzégovine à l’extérieur. La Squadra Azzurra n’a pas d’autre choix après s’être défait de l’Irlande du Nord jeudi en demi-finales des barrages de la zone Europe (2-0).
La compo probable de l’Italie : Donnarumma - Mancini, Baston, Calafiori - Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco - Kean, Retegui.
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