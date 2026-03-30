Endrick - Olympique Lyonnais
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OL : ça va mal se finir pour Lyon, c'est écrit

OL30 mars , 10:00
parAlexis Rose
8
Plongé dans une spirale infernale depuis la mi-février, l’Olympique Lyonnais est en train de tout perdre. Même le podium final et la qualification en Ligue des Champions qui va avec, selon les dernières prédictions d’Opta.
Le football de clubs connaît sa dernière pause de la saison. À partir de la semaine prochaine, le sprint final de l'exercice 2025-2026 sera lancé dans tous les grands championnats européens, les coupes d’Europe et les coupes nationales. C’est à partir de maintenant que tout va se jouer, que l’avenir des clubs sera défini en vue de la saison prochaine. En Ligue 1, le suspense reste insoutenable à tous les étages, que ce soit pour le titre entre le PSG et Lens, pour la course au podium avec l’OM, l’OL, Lille, Monaco ou Rennes, mais aussi dans la lutte pour le maintien, où Auxerre, Nantes et Metz vont se disputer la place de barragiste.

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L’OL va finir 5e selon Opta

Si personne ne sait quel sera le classement final, Opta a lancé ses dernières prédictions selon un calcul savant. Et d’après celles-ci, l’OL va notamment pleurer le 17 mai prochain à l’issue du multiplex de la 34e journée de L1. D’après les statistiques, Lyon va effectivement finir la saison à la 5e place du championnat, soit en dehors de la zone qualificative pour la Ligue des Champions. Il faut dire que la dynamique actuelle des Gones n’est pas bonne du tout. Après avoir marché sur tout le monde pendant deux mois, avec 13 victoires de suite toutes compétitions confondues, le club rhodanien a tout perdu ou presque.

Toujours pas de Ligue des Champions pour Lyon ?

Déjà éliminé de la Coupe de France et de l’Europa League, ses deux principaux objectifs de la saison, l’OL n’a plus gagné en L1 depuis le 15 février dernier. Une série de mauvais résultats qui place Lyon à la 4e place, deux points derrière l’OM, mais devant Lille à la différence de buts, tandis que Monaco et Rennes restent à l’affût. Malgré cette prédiction négative, Lyon a encore son destin en mains pour sa place sur le podium. Paulo Fonseca pourra notamment compter sur le retour de joueurs blessés ces derniers temps, comme Fofana, Sulc ou Moreira, pour faire mentir les statistiques et montrer que l’OL a bien sa place en C1, six ans après sa demi-finale perdue contre le Bayern Munich en période Covid.
Le classement final de la Ligue 1 prédit par Opta :
1. Paris Saint-Germain 78 points
2. RC Lens 70 points
3. Olympique de Marseille 61 points
4. Lille OSC 58 points
5. Olympique Lyonnais 58 points
6. AS Monaco 58 points
7. Stade Rennais 54 points
8. RC Strasbourg 51 points
9. FC Lorient 46 points
10. Stade Brestois 45 points
11. Toulouse FC 45 points
12. Angers SCO 39 points
13. Paris FC 38 points
14. Le Havre AC 35 points
15. OGC Nice 35 points
16. AJ Auxerre 30 points
17. FC Nantes 24 points
18. FC Metz 21 points
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Derniers commentaires

Lens-PSG reporté, Pierre Ménès fait taire les pleureuses

Bah tant qu'à ne pas vouloir comparer, rappeler le peu de temps de repos due à la saison dernière, ce n'est pas cohérent. La saison 2024/2025 ce n'est pas la saison 2025/2026. C'est en ce moment qu'il y a des reports, en fonction des matchs européens de mars-avril 2026. Facile de ne pas vouloir comparer quand ça ne vous sert pas. Ca ne me choque pas plus que ça les reports, mais pour tout les clubs pas que le PSG.

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C’est tellement vrai que les consmenteurs de Tfou lui accordent le sauvetage de Loucas sur l’action la plus chaude en première et alors que Lacrois serait plutôt Labagnère sur l’action … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Mais keskelle a la sardine avariée ? Va donc aider la cagnotte de ton club au lieu de bavasser … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Un des plus mauvais hier soir parmis les prétendants à la CdM. Son seul vrai beau geste efficace , la remise instantanée à Tutu sur le 3è… 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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