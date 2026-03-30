Ce joueur du PSG ne jure que par la Juventus

Le PSG a toutes les peines du monde à se défaire de Randal Kolo-Muani, et de son contrat longue durée. Les négociations avec la Juventus cet été vont encore être pénibles.

Dans un peu plus de deux mois, la Coupe du monde battra son plein. Il n’est pas du tout certain que Randal Kolo-Muani soit de la partie, même si Didier Deschamps apprécie beaucoup sa polyvalence et son sens du sacrifice quand il joue pour les Bleus. Car en ce qui concerne sa carrière en club, l’attaquant français semble ne jamais s’être remis de son occasion manquée face à Dibu Martinez dans les derniers instants de la finale de la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine.

La Juventus drague Kolo Muani depuis janvier

L’attaquant révélé au FC Nantes n’a pas tenu le choc au Paris SG , et ses prêts successifs à la Juventus ou à Tottenham n’ont pas vraiment convaincu. Pas au point de l’acheter définitivement. Et pourtant, un an après son départ, la Juventus souhaite cette fois-ci trouver un accord avec Paris pour le recruter. Kolo-Muani avait signé un contrat longue durée avec le PSG, ce qui l’emmène encore jusqu’en 2028 avec le club de la capitale.

Pourtant, cela discute déjà avec le club turinois, à tel point que selon Fabrizio Romano, l’attaquant français a déjà pris sa décision. Il ne veut que rejoindre la Juventus pour un transfert cet été, ce qui n’est pas spécialement une bonne nouvelle. La formation transalpine va se savoir en position de force et pourra encore une fois tenter de négocier à la baisse sa signature. A chaque fois, les discussions avaient trainé avec la Juve, laissant souvent le PSG le bec dans l’eau sur le plan financier. En tout cas, la Vieille Dame continue le forcing, et certains de ses coéquipiers, comme Khephren Thuram, font le pressing pour le convaincre de signer dans le Piémont. A priori, ce n’est pas au niveau de la motivation de Kolo-Muani que le problème se situe, mais bien l’incertitude sur un accord financier qui satisfasse le PSG.