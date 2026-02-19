ICONSPORT_278391_0041

Présent ce mercredi en conférence de presse à l’occasion de la signature de Franck Haise, le président rennais Arnaud Pouille est revenu sur le départ de son ex-entraîneur Habib Beye à l’OM.
Journée agitée au Stade Rennais. Le club breton a officialisé en début d’après-midi la signature de Franck Haise. Sans club depuis son départ de Nice au mois de décembre, l’entraîneur de 54 ans succède à Habib Beye, écarté depuis une semaine et officiellement licencié il y a quelques heures. L’ancien coach du Red Star s’apprête à rejoindre l’Olympique de Marseille, où Medhi Benatia l’a choisi pour succéder à Roberto De Zerbi. Un rebond de prestige pour l’ex-capitaine de l’OM, qui étonne certains observateurs.
Arnaud Pouille a justement évoqué la signature de son ancien coach du côté de Marseille. L’occasion pour lui d’émettre quelques soupçons après que Beye ait demandé à quitter Rennes… au lendemain de la défaite contre l’OM en 8e de finale de Coupe de France.
« La seule chose qui m’a surpris, c’est le lendemain de la défaite en Coupe de France, sa volonté de partir parce qu’on était à quatre jours de la fin d’un mercato qu’on avait essayé de faire » s’est interrogé Arnaud Pouille avant de conclure. « Se retrouver dans cette configuration, c’était... on va dire qu'il ne faut jamais être surpris, mais c'était quand même étrange » a ajouté le président du Stade Rennais.

Pouille se pose des questions sur Beye

Une manière de sous-entendre que Habib Beye était en contact avec l’Olympique de Marseille dès le lendemain de la défaite contre ces mêmes Phocéens en Coupe de France ? Rien n’est impossible puisque dès la défaite en Ligue des Champions contre Bruges, avant le match de Coupe, l’entraîneur italien était proche de la sortie. Un départ finalement acté quelques jours plus tard après le fiasco face au PSG en Ligue 1. Et qui a donc précipité l’arrivée d’Habib Beye à Marseille, lui qui dirigera son premier match avec le club phocéen dès ce vendredi à Brest.

