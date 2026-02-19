Présent ce mercredi en conférence de presse à l’occasion de la signature de Franck Haise, le président rennais Arnaud Pouille est revenu sur le départ de son ex-entraîneur Habib Beye à l’OM.

Journée agitée au Stade Rennais. Le club breton a officialisé en début d’après-midi la signature de Franck Haise . Sans club depuis son départ de Nice au mois de décembre, l’entraîneur de 54 ans succède à Habib Beye, écarté depuis une semaine et officiellement licencié il y a quelques heures. L’ancien coach du Red Star s’apprête à rejoindre l’Olympique de Marseille, où Medhi Benatia l’a choisi pour succéder à Roberto De Zerbi. Un rebond de prestige pour l’ex-capitaine de l’OM, qui étonne certains observateurs.

Arnaud Pouille a justement évoqué la signature de son ancien coach du côté de Marseille. L’occasion pour lui d’émettre quelques soupçons après que Beye ait demandé à quitter Rennes… au lendemain de la défaite contre l’OM en 8e de finale de Coupe de France.

« La seule chose qui m’a surpris, c’est le lendemain de la défaite en Coupe de France, sa volonté de partir parce qu’on était à quatre jours de la fin d’un mercato qu’on avait essayé de faire » s’est interrogé Arnaud Pouille avant de conclure. « Se retrouver dans cette configuration, c’était... on va dire qu'il ne faut jamais être surpris, mais c'était quand même étrange » a ajouté le président du Stade Rennais.

Pouille se pose des questions sur Beye