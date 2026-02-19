Rashford au PSG, le Barça s'avoue déjà vaincu

Luis Enrique aime décidément Barcelone plus que tout. Après Dro Fernandez, l'entraîneur du PSG entend piquer un autre joueur aux Catalans en la personne de Marcus Rashford. Paris donnera beaucoup d'argent pour récupérer l'Anglais.

Au Paris Saint-Germain , Luis Enrique bénéficie d'une confiance totale de ses dirigeants. L'entraîneur espagnol a su gagner la Ligue des champions avec un jeu collectif supérieur aux adversaires européens. Un bel exploit puisqu'il n'avait aucun cador mondial en sa possession. Luis Enrique a fait exploser des jeunes talents et a relancé des joueurs cotés comme Fabian Ruiz mais surtout Ousmane Dembélé. Le Français est passé d'attaquant maladroit à Ballon d'Or sous ses ordres. Une réussite que l'Espagnol veut appliquer avec un autre ancien prodige d'Europe.

Le PSG lâche 50 ME pour Rashford

Il s'agit de Marcus Rashford. L'Anglais plaît énormément au coach parisien selon le site Carpetas Blaugranas. « Luis Enrique apprécie sa puissance physique, sa capacité à exploiter les espaces et son expérience des grands rendez-vous », selon le site espagnol. Un coup de foudre renforcé par la belle saison de l'Anglais au FC Barcelone où il a été prêté par Manchester United. L'ancien mancunien a inscrit 10 buts et délivré 15 passes décisives toutes compétitions confondues. Adoré par Hansi Flick, Rashford s'est bien intégré dans le vestiaire catalan.

Autant dire que le Barça ne compte pas laisser filer ce renfort aussi facilement. Dans ce contexte, le PSG veut offrir 50 millions d'euros à Manchester United pour Rashford. Une somme énorme alors que les Barcelonais ont une option d'achat de 30 millions d'euros seulement sur le joueur. Ce serait une attaque décisive des Parisiens puisque les Blaugrana n'ont pas les moyens de surenchérir avec leurs difficultés financières. Paris pourra donc enregistrer un premier renfort estival s'il insiste dans ce dossier et si l'attaquant accepte bien entendu.