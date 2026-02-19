ICONSPORT_271259_0166 (1)

L'OM recrute un entraîneur lessivé, Di Meco panique

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur de l’OM est acté. Un choix qui interroge dix jours seulement après son départ du Stade Rennais dans des conditions difficiles.
Roberto De Zerbi a enfin un successeur à l’Olympique de Marseille. Medhi Benatia a imposé son premier choix et c’est comme pressenti Habib Beye qui a posé ses valises dans la cité phocéenne. L’ancien entraîneur du Stade Rennais sera sur le banc dès vendredi contre Brest en ouverture de la 23e journée de Ligue 1 et logiquement, ses premiers pas seront scrutés de près. Par des supporters pas totalement convaincus par ce choix mais également par les observateurs du ballon rond en règle générale.

Di Meco a un bémol sur Beye

Eric Di Meco sera notamment devant sa télévision pour suivre le premier match de Beye à l’OM. L’ancien latéral gauche du club phocéen a de gros doutes sur la capacité du technicien de 48 ans à rebondir si vite dans un nouveau club au contexte difficile après sa fin d’histoire douloureuse à Rennes. Le consultant de RMC ne demande qu’à être surpris. « Est-ce un bon choix? En tout cas, c'est le choix voulu par Medhi Benatia, qui a les pleins pouvoirs et c'est une solution qui arrive très rapidement » a d’abord expliqué le consultant de RMC sur les ondes avant de poursuivre.
« Le bémol que j'avais mis quand on en a parlé, c'était comment tu peux partir de Rennes lessivé et en conflit avec tout ton vestiaire et rebondir dix jours après? » s’interroge Eric Di Meco, puis de conclure. « Tu peux rebondir mais comment tu veux avoir la fraîcheur pour aller dans un club qui a peut-être encore plus de problèmes que là où tu étais? C'est tout, maintenant s'il est capable en dix jours de se refaire une santé mentale et psychologique… » analyse Eric Di Meco, qui espère que Habib Beye est suffisamment frais mentalement pour assurer une nouvelle mission périlleuse, cette fois à la tête de son club de coeur et dont il a été capitaine, l’Olympique de Marseille.

Les supporters phocéens, eux aussi sceptiques dans une grande majorité, ne demandent qu’à être surpris positivement. Premiers éléments de réponse vendredi à Brest même si Habib Beye n’aura alors dirigé qu’une seule et unique séance avec ses nouveaux joueurs.
