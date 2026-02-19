FCGB : Il annonce de gros investisseurs à Bordeaux

Oui l'effet psychologique peux faire que ca réussisse au début, mais c'est + après que les carences de Beye peuvent apparaitre.
10 matchs pour Prestianni soit. Combien pour Vincius connu pour son attitude détestable, et son irrespect chroniques envers les joueurs qu'il affronte et les arbitres ? Combien pour sa célébration ou il danse de façon très suggestive sur le poteau de corner avec l'ecussson du club Lisboète. Le comportement de l'argentin est peu recommandable celui de Vini l'est tout autant voir pire.
On verra si c'était la bonne solution (en même temps l'OM est pris de court). Mais pour moi un entraineur qui n'y arrive pas dans un club plutôt "calme" comme Rennes, arriver dans ces conditions dans un club où la pression médiatique/supporters/résultats est forte, ça me parait tendu (surtout qu'il va devoir composer avec des joueurs qu'il n'a pas souhaité). Il faudra le juger sur le long terme car sur 2/3 matchs, avec l'effet psychologique du changement d'entraineur comme ça le fait souvent ça peut matcher mais ensuite, ça peut aussi s'écrouler. C'est comme Montanier à l'ASSE, à voir comment ça va se passer.
Le mercato j'avoue que je m'en cogne un peu en ce moment.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
𝙑𝙄𝘾𝙏𝙊𝙄𝙍𝙀 ✌️ Grâce à Royce Openda et Matthieu Villette, les bordelais repartent de Saumur avec les 3⃣ points et restent au contact du leader. Rendez-vous samedi au Stade Atlantique pour la réception de Saint-Malo 🔜 #OSFCFCGB