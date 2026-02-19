FCGB : Il annonce de gros investisseurs à Bordeaux

Avant les élections municipales en mars, Philippe Dessertine a présenté un argument séduisant pour les supporters des Girondins. Le candidat à la mairie de Bordeaux a promis l’arrivée de nouveaux investisseurs pour le club de National 2.

Actuel deuxième de son groupe derrière La Roche-sur-Yon, Bordeaux reste en course pour la montée en National. Les Girondins n’ont aucune envie de passer une troisième saison en quatrième division et comptent bien récupérer le fauteuil de leader, seul accès possible pour atteindre le niveau supérieur. La réussite de cet objectif soulagerait la direction ainsi que les supporters, sans pour autant les satisfaire pleinement.

Une bonne partie du public du Matmut Atlantique, toujours au rendez-vous malgré la rétrogradation administrative en 2024, ne sera pas totalement comblée tant que Gérard Lopez sera aux commandes. Ce n’est un secret pour personne, et surtout pas pour les candidats aux élections municipales comme Philippe Dessertine. Le potentiel successeur du maire bordelais Pierre Hurmic a donc lancé de belles promesses sur des investisseurs prêts à aider, voire à remplacer le président et actionnaire hispano-luxembourgeois.

Les Girondins au coeur des élections

« Concrètement, on a le sport au cœur de la ville, et on veut avoir une grande ambition sportive sur tout un tas de sports, y compris le football, a annoncé Philippe Dessertine dans des propos relayés par Girondins4ever. Non, ça ne va pas très bien du côté du football, et c’est pour cela qu’il faut le relever. On peut relever Bordeaux, c’est-à-dire en faisant venir des gens qui vont dire que ce club, c’est une marque. Bordeaux, c’est une marque, les Girondins de Bordeaux c’est une marque, et on veut absolument les relancer. S’il faut de l’argent pour ça ? C’est là le boulot du maire, de trouver et de faire venir des gens qui vont dire qu’ils ont envie d’aider financièrement le club des Girondins de Bordeaux. » Car avec Gérard Lopez, la survie du club n'est pas vraiment garantie.