OM : Habib Beye est à Marseille

La signature d'Habib Beye à l'OM se précise. Le désormais ex-entraîneur du Stade Rennais est arrivé ce lundi en début de soirée à Marseille. Pour rappel, un accord a été trouvé entre l'OM et le technicien de 48 ans pour un contrat jusqu'en juin 2027. L'officialisation est désormais imminente et Habib Beye devrait s'exprimer pour la première fois dans le costume d'entraîneur de l'OM dès demain, à la veille du déplacement à Brest lors de la 23e journée de L1.