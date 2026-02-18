om frank mccourt arrive d urgence a marseille iconsport 244000 0360 397521

Benatia président officieux de l'OM, c’est validé

OM18 févr. , 20:00
parQuentin Mallet
3
A Marseille ce mardi, Frank McCourt a pris une décision forte en révoquant la démission de Medhi Benatia tout en lui confiant un nouveau rôle avec des responsabilités densifiées au détriment de Pablo Longoria. Des fonctions qui se rapprochent de celles d'un président, sans en être officiellement un…
Rien ne va plus du côté de l'OM. Arrivé dans l'urgence à Marseille ce mardi dans la matinée, Frank McCourt a sifflé la fin de la récréation. Medhi Benatia, qui avait posé sa démission, doit finalement rester jusqu'à la fin de la saison à la demande du propriétaire américain, tandis que Pablo Longoria a perdu les clés du sportif au profit de son directeur du football. Petit à petit, il est en train d'arriver au natif de Valence ce qu'il a lui-même vécue il y a 5 ans, lorsqu'il était directeur sportif de l'OM et qu'il est devenu président à la place de Jacques-Henri Eyraud.

Lire aussi

Habib Beye officiellement licencié, l'OM accélèreHabib Beye officiellement licencié, l'OM accélère
Finalement, ce déclassement de l'actuel président phocéen est une manière de permettre à Medhi Benatia de jouer le rôle de président sans en être officiellement un. En tout cas, pour Youss, chroniqueur chez Hors-Jeu, c'est le cas.

Benatia président, à McCourt de trancher

« Est-ce que vous avez en tête énormément de directeurs sportifs qui ont autant de présence médiatique que Medhi Benatia depuis qu'il est arrivé à l'OM ? Ca existe très peu. Même Luis Campos qui est assez médiatisé ne prend jamais autant la parole que Benatia. Factuellement, depuis qu'il est là, il prend beaucoup de place. Pablo Longoria l'a ramené pour ça. Il parle bien, il présente bien, il s'y connait…
Il ne faut pas oublier qu'il vient après une grosse crise à l'OM. Benatia compense ce rôle que Longoria n'a pas envie de prendre. Et petit à petit, y a des gens à lui qui sont arrivés dans le club. Finalement, Longoria est très isolé à l'OM. Force est de constater qu'au moment où un conflit est ouvert, McCourt est obligé de trancher. Arrive à Longoria ce qui est arrivé à Eyraud il y a 5 ans, de la même manière que Longoria qui était directeur sportif est devenu président », a-t-il déclaré sur Twitch.
Si Medhi Benatia est encore officiellement le directeur sportif de l'OM, le fait qu'il ait la main sur tout le sportif au club laisse penser qu'il pourrait finir par en devenir le président. En tout cas, beaucoup de facteurs montrent qu'il en est proche.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0224 (1)
OM

OM : Le clan Tapie fait une demande choc à McCourt

ICONSPORT_312883_0122
PSG

PSG-OM : La tribune Auteuil fermée deux matchs

Marcus Rashford
Liga

Rashford au Barça, Manchester United s'est fait avoir

ICONSPORT_270916_0321
Ligue des Champions

Racisme caché à Benfica, un ex-dirigeant balance

Fil Info

18 févr. , 22:00
OM : Le clan Tapie fait une demande choc à McCourt
18 févr. , 21:39
PSG-OM : La tribune Auteuil fermée deux matchs
18 févr. , 21:30
Rashford au Barça, Manchester United s'est fait avoir
18 févr. , 21:00
Racisme caché à Benfica, un ex-dirigeant balance
18 févr. , 20:44
LdC fém. : Le Real brise le rêve du Paris FC
18 févr. , 20:39
LdC : Jeu, set et match, Newcastle fonce en 8e
18 févr. , 20:39
LdC : Programme TV et résultats des barrages aller
18 févr. , 20:30
PSG : Luis Enrique accepte ce transfert explosif à 75 ME

Derniers commentaires

Real : Insultes racistes envers Vinicius, la drôle de défense du Benfica

La métaphore de l'agression sexuelle ? Je ne pense pas que ce soit pertinent. Les agressions sexuelles sont des actes primaires, et l'inversion accusatoire est un mécanisme de défense hypocrite de la part d'un agresseur n'assumant pas ses intentions. Là, la remarque de Majin suggère un mécanisme bcp moins primaire derrière les agressions envers Vinicius. S'il s'agissait d'actes au premier degré, tous les joueurs noirs seraient à peu près équitablement ciblés. Ca ne veut pas dire que Vinicius soit coupable de ces agressions, juste que les motivations des agresseurs sont plus complexes qu'on ne le penserait avec une approche au premier degré.

Benatia président officieux de l'OM, c’est validé

Avec Benatia, l'OM va devenir l'Olympique du Maroc : pas rigolot!!!

OM : Ritiro épisode 2, Benatia a tout organisé

Avec Benatia Président, l'OM va devenir l'Olympique du Maghreb !!! et ça a commencé ...

Strasbourg-OL : L'arbitre désigné, cauchemar pour les Gones

Turpin, Letexier et d'autres ^^.

Le Lyon 2026 encore plus fort que le grand OL

Oui a son retour de stage a la trêve hivernal quil avait passé avec ancelotti au real ;) La saison d'après, fournier la réinstaller apres quelques match et un debut de saison complique

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading