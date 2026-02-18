Benatia président officieux de l'OM, c’est validé

A Marseille ce mardi, Frank McCourt a pris une décision forte en révoquant la démission de Medhi Benatia tout en lui confiant un nouveau rôle avec des responsabilités densifiées au détriment de Pablo Longoria. Des fonctions qui se rapprochent de celles d'un président, sans en être officiellement un…

Rien ne va plus du côté de l' OM . Arrivé dans l'urgence à Marseille ce mardi dans la matinée, Frank McCourt a sifflé la fin de la récréation. Medhi Benatia, qui avait posé sa démission, doit finalement rester jusqu'à la fin de la saison à la demande du propriétaire américain, tandis que Pablo Longoria a perdu les clés du sportif au profit de son directeur du football. Petit à petit, il est en train d'arriver au natif de Valence ce qu'il a lui-même vécue il y a 5 ans, lorsqu'il était directeur sportif de l'OM et qu'il est devenu président à la place de Jacques-Henri Eyraud.

Finalement, ce déclassement de l'actuel président phocéen est une manière de permettre à Medhi Benatia de jouer le rôle de président sans en être officiellement un. En tout cas, pour Youss, chroniqueur chez Hors-Jeu, c'est le cas.

Benatia président, à McCourt de trancher

« Est-ce que vous avez en tête énormément de directeurs sportifs qui ont autant de présence médiatique que Medhi Benatia depuis qu'il est arrivé à l'OM ? Ca existe très peu. Même Luis Campos qui est assez médiatisé ne prend jamais autant la parole que Benatia. Factuellement, depuis qu'il est là, il prend beaucoup de place. Pablo Longoria l'a ramené pour ça. Il parle bien, il présente bien, il s'y connait…

Il ne faut pas oublier qu'il vient après une grosse crise à l'OM. Benatia compense ce rôle que Longoria n'a pas envie de prendre. Et petit à petit, y a des gens à lui qui sont arrivés dans le club. Finalement, Longoria est très isolé à l'OM. Force est de constater qu'au moment où un conflit est ouvert, McCourt est obligé de trancher. Arrive à Longoria ce qui est arrivé à Eyraud il y a 5 ans, de la même manière que Longoria qui était directeur sportif est devenu président », a-t-il déclaré sur Twitch.

Si Medhi Benatia est encore officiellement le directeur sportif de l'OM, le fait qu'il ait la main sur tout le sportif au club laisse penser qu'il pourrait finir par en devenir le président. En tout cas, beaucoup de facteurs montrent qu'il en est proche.