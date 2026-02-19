« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

10 matchs pour Prestianni soit. Combien pour Vincius connu pour son attitude détestable, et son irrespect chroniques envers les joueurs qu'il affronte et les arbitres ? Combien pour sa célébration ou il danse de façon très suggestive sur le poteau de corner avec l'ecussson du club Lisboète. Le comportement de l'argentin est peu recommandable celui de Vini l'est tout autant voir pire.