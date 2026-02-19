ICONSPORT_350149_0026

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

OL19 févr. , 10:20
parGuillaume Conte
1
Compatriote et coéquipier de Vinicius au Real Madrid, Endrick n'a pas manqué de faire savoir son soutien au joueur brésilien après le match houleux de mardi à Lisbonne.
Les barrages de Ligue des Champions ont donné lieu à des scènes bien tristes ce mardi à Lisbonne. Dans le match annoncé comme très chaud entre le Benfica et le Real Madrid, le but marqué par Vinicius a permis au Brésilien de danser devant le public portugais déjà très chaud à l’encontre de l’attaquant madrilène. Au moment du coup d’envoi qui en a découlé, l’ancien de Flamengo a foncé vers l’arbitre de la rencontre, M. Letexier, pour dénoncer des propos racistes de Gianluca Prestianni. Le joueur argentin dément, Benfica l’a très maladroitement soutenu en affirmant que Kylian Mbappé n’avait pas pu entendre d’éventuels propos racistes, et l’UEFA a annoncé l’ouverture d’une enquête.

Vinicius apprécie le soutien d'Endrick

Vinicus/Endrick
Les messages de soutien envers Vinicius Junior sont en tout cas très nombreux, et le joueur du Real Madrid peut compter sur le soutien d’Endrick. L’attaquant de l'OL a pris la parole sur ses réseaux pour prendre position dans cette triste affaire. « N’arrête pas et ne perds jamais ce sourire enchanteur, mon frère. Continue d’avancer, et je serai toujours à tes côtés en toutes circonstances », a souligné Endrick, en reprenant le hashtag BailaVini qui incite le Brésilien à continuer à danser pour célébrer ses buts.
Si les faits sont avérés, ce qui sera difficile puisque Prestianni a caché sa bouche dans son maillot pour s’adresser à Vinicius, le joueur argentin risque 10 matchs de suspension. Le club portugais, dont certains supporters ont imité des singes pendant les actions de Vinicius, est aussi dans le collimateur de l’UEFA qui veut traiter rapidement cette affaire. En effet, le match retour est prévu pour mercredi, et l’instance européenne espère livrer un verdict avant cette date.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs4
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

L'OM recrute un entraîneur lessivé, Di Meco panique

Oui l'effet psychologique peux faire que ca réussisse au début, mais c'est + après que les carences de Beye peuvent apparaitre.

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

10 matchs pour Prestianni soit. Combien pour Vincius connu pour son attitude détestable, et son irrespect chroniques envers les joueurs qu'il affronte et les arbitres ? Combien pour sa célébration ou il danse de façon très suggestive sur le poteau de corner avec l'ecussson du club Lisboète. Le comportement de l'argentin est peu recommandable celui de Vini l'est tout autant voir pire.

L'OM recrute un entraîneur lessivé, Di Meco panique

On verra si c'était la bonne solution (en même temps l'OM est pris de court). Mais pour moi un entraineur qui n'y arrive pas dans un club plutôt "calme" comme Rennes, arriver dans ces conditions dans un club où la pression médiatique/supporters/résultats est forte, ça me parait tendu (surtout qu'il va devoir composer avec des joueurs qu'il n'a pas souhaité). Il faudra le juger sur le long terme car sur 2/3 matchs, avec l'effet psychologique du changement d'entraineur comme ça le fait souvent ça peut matcher mais ensuite, ça peut aussi s'écrouler. C'est comme Montanier à l'ASSE, à voir comment ça va se passer.

LdC : Programme TV et résultats des barrages aller

test

Federico Gatti, la piste surprise de l’OL

Le mercato j'avoue que je m'en cogne un peu en ce moment.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

