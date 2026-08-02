Blas, Embolo et Fofana vendus, Rennes ne rigole plus

Complètement d'accord avec toi : on risque de perdre le deuxième facteur X après Moreira, ceux dont l'attitude rejaillit le plus sur l'équipe. Après il y a toujours Niakhaté et Tolisso en leader, et l'arrivée de Bidstrup qui devrait faire du bien à ce niveau. Je suis surpris de ceux qui pensent que Sulc n'auraient pas fait une deuxième saison du niveau de la première. Par contre c'est sûr qu'on a besoin de vendre, qu'il est bankable.
Très compliquée cette confrontation. Si on élève pas le niveau on va se faire sortir salement.
Le probleme que je vois est tout autre.. On a perdu le joueur qui avait le plus d'envie avec moriera et son attitude se propageait sur les autres ... il restait sulc qui avait la meme mentalité de ne jamais rien lacher et de courir de partout ... on a pas du tout le meme recrutement duranville c'est tres faible a ce que j'ai vu pour le moment boudache c'est pas forcement mieux... Je trouve qu'en perdant sulc et moriera ce n'est pas que la qualité de jeu qui va changer mais la mentalité .. je n'ai rien vu pendant les matchs amicaux d'emballant dans ce domaine et l'an passé j avais justement apprecié cette envie.. je trouve que le fait d'avoir juste perdu moriera a vraiment fait baisser le niveau de l'equipe ... les mecs devant ne font que tres peu de repli defensif et ca se voit direct.. avoir un sulc c'est une premier ligne de defense qu'on aura plus meme si heureusement openda est un mec qui travail bcp
L'ol a recruté Boudache, duranville, voit les retours de fofana et de Nuahma, Foncesca préfère utiliser Tolisso et Merah en milieu offensif et Jun Ho-Bae va certainement arriver ainsi qu'un autre avant Centre. Le problème avec Pavel c'est que c'est un très bon joueur qui a fait une superbe saison mais qui a baissé sur la fin, sa coupe du monde était catastrophique et enfin Il y a trop de concurrence à son poste. Je le redis j'adore le joueur mais pour moi, il ne refera jamais la même saison. L'OL a préparé l'avenir et son départ depuis la fin de la saison dernière. Merci en tout cas pour cette superbe saison
J espère que Morton et Tolisso au milieu de terrain vont réussir un contrôle et être un peu plus en jambes c est a dire un peu moins en retard et surtout appuyer leur passe sinon on est mal pas prêt du tout les gones. Et Duranville et Boudache j espère qu ils seront plus incisifs et plus tranchant sur leurs ailes.
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