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Blas, Embolo et Fofana vendus, Rennes ne rigole plus

Rennes02 août , 9:20
parCorentin Facy
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Très actif depuis le début du mercato, Rennes va aussi devoir penser à vendre. Trois cadres sont concernés par un potentiel départ : Ludovic Blas, Breel Embolo et Seko Fofana.
Dans une Ligue 1 en crise où les clubs peinent à se renforcer depuis le début de l’été, le Stade Rennais fait presque office d'exception. Le club breton a été en mesure de recruter avec les arrivées déjà officielles de Soumaré, Thomasson, Gonçalo Oliveira, Reynolds ou encore Mayenda en attendant probablement Cresswell et peut-être Terrier. De quoi nourrir de grandes ambitions pour Rennes, qui débutera la saison 2026-2027 de Ligue 1 avec l’objectif de figurer dans le top 4. Il va néanmoins falloir vendre lors de cette seconde partie du mercato estival pour conserver un équilibre sportif au sein de l’effectif mais aussi une cohérence financière.
En ce sens, plusieurs cadres sont candidats à un départ selon les informations de l’insider rennais @Jonathan35001, toujours bien informé sur les coulisses du club qui réside au Roazhon Park. Selon lui, des départs ne sont pas impossibles d’ici le 31 août pour Ludovic Blas, Seko Fofana et Breel Embolo. Les trois hommes ont des salaires importants et n’aspirent donc pas à être de simples remplaçants à Rennes, qui pourrait faire le choix de s’en séparer plutôt que de les conserver dans l’effectif. Si ces trois départs venaient à se finaliser, Rennes pourrait accélérer avec plus de marge de manoeuvre sur le dossier Martin Terrier ainsi que sur le dossier d’un potentiel numéro neuf.

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Dans le secteur défensif, les situations d’Anthony Rouault et de Lilian Brassier sont à surveiller. Très courtisé, le prometteur Abdelhamid Aït Boudlal pourrait aussi partir en cas de très grosse offre alors que l’Allemagne lui fait les yeux doux. En cas de départ en défense, deux noms reviennent avec insistance, ceux d’Ismaël Doukouré (Strasbourg) et de Nayef Aguerd (OM). Déjà très agité, l’été rennais réserve encore de nombreuses surprises et ce n’est sans doute pas pour déplaire à Franck Haise, lequel devrait disposer d’un effectif très compétitif en 2026-2027.
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Complètement d'accord avec toi : on risque de perdre le deuxième facteur X après Moreira, ceux dont l'attitude rejaillit le plus sur l'équipe. Après il y a toujours Niakhaté et Tolisso en leader, et l'arrivée de Bidstrup qui devrait faire du bien à ce niveau. Je suis surpris de ceux qui pensent que Sulc n'auraient pas fait une deuxième saison du niveau de la première. Par contre c'est sûr qu'on a besoin de vendre, qu'il est bankable.

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Très compliquée cette confrontation. Si on élève pas le niveau on va se faire sortir salement.

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Le probleme que je vois est tout autre.. On a perdu le joueur qui avait le plus d'envie avec moriera et son attitude se propageait sur les autres ... il restait sulc qui avait la meme mentalité de ne jamais rien lacher et de courir de partout ... on a pas du tout le meme recrutement duranville c'est tres faible a ce que j'ai vu pour le moment boudache c'est pas forcement mieux... Je trouve qu'en perdant sulc et moriera ce n'est pas que la qualité de jeu qui va changer mais la mentalité .. je n'ai rien vu pendant les matchs amicaux d'emballant dans ce domaine et l'an passé j avais justement apprecié cette envie.. je trouve que le fait d'avoir juste perdu moriera a vraiment fait baisser le niveau de l'equipe ... les mecs devant ne font que tres peu de repli defensif et ca se voit direct.. avoir un sulc c'est une premier ligne de defense qu'on aura plus meme si heureusement openda est un mec qui travail bcp

OL : Sulc dans l’avion, son départ se confirme

L'ol a recruté Boudache, duranville, voit les retours de fofana et de Nuahma, Foncesca préfère utiliser Tolisso et Merah en milieu offensif et Jun Ho-Bae va certainement arriver ainsi qu'un autre avant Centre. Le problème avec Pavel c'est que c'est un très bon joueur qui a fait une superbe saison mais qui a baissé sur la fin, sa coupe du monde était catastrophique et enfin Il y a trop de concurrence à son poste. Je le redis j'adore le joueur mais pour moi, il ne refera jamais la même saison. L'OL a préparé l'avenir et son départ depuis la fin de la saison dernière. Merci en tout cas pour cette superbe saison

TV : Sparta Prague-OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

J espère que Morton et Tolisso au milieu de terrain vont réussir un contrôle et être un peu plus en jambes c est a dire un peu moins en retard et surtout appuyer leur passe sinon on est mal pas prêt du tout les gones. Et Duranville et Boudache j espère qu ils seront plus incisifs et plus tranchant sur leurs ailes.

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