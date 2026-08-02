Blas, Embolo et Fofana vendus, Rennes ne rigole plus

Très actif depuis le début du mercato, Rennes va aussi devoir penser à vendre. Trois cadres sont concernés par un potentiel départ : Ludovic Blas, Breel Embolo et Seko Fofana.

Dans une Ligue 1 en crise où les clubs peinent à se renforcer depuis le début de l’été, le Stade Rennais fait presque office d'exception. Le club breton a été en mesure de recruter avec les arrivées déjà officielles de Soumaré, Thomasson, Gonçalo Oliveira, Reynolds ou encore Mayenda en attendant probablement Cresswell et peut-être Terrier. De quoi nourrir de grandes ambitions pour Rennes, qui débutera la saison 2026-2027 de Ligue 1 avec l’objectif de figurer dans le top 4. Il va néanmoins falloir vendre lors de cette seconde partie du mercato estival pour conserver un équilibre sportif au sein de l’effectif mais aussi une cohérence financière.

En ce sens, plusieurs cadres sont candidats à un départ selon les informations de l’insider rennais @Jonathan35001, toujours bien informé sur les coulisses du club qui réside au Roazhon Park. Selon lui, des départs ne sont pas impossibles d’ici le 31 août pour Ludovic Blas, Seko Fofana et Breel Embolo. Les trois hommes ont des salaires importants et n’aspirent donc pas à être de simples remplaçants à Rennes, qui pourrait faire le choix de s’en séparer plutôt que de les conserver dans l’effectif. Si ces trois départs venaient à se finaliser, Rennes pourrait accélérer avec plus de marge de manoeuvre sur le dossier Martin Terrier ainsi que sur le dossier d’un potentiel numéro neuf.

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Dans le secteur défensif, les situations d’Anthony Rouault et de Lilian Brassier sont à surveiller. Très courtisé, le prometteur Abdelhamid Aït Boudlal pourrait aussi partir en cas de très grosse offre alors que l’Allemagne lui fait les yeux doux. En cas de départ en défense, deux noms reviennent avec insistance, ceux d’Ismaël Doukouré (Strasbourg) et de Nayef Aguerd (OM). Déjà très agité, l’été rennais réserve encore de nombreuses surprises et ce n’est sans doute pas pour déplaire à Franck Haise, lequel devrait disposer d’un effectif très compétitif en 2026-2027.