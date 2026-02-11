ICONSPORT_260130_0075
OM : Sergio Conceição s'y voit déjà

Après le départ de Roberto De Zerbi officialisé la nuit dernière, l’Olympique de Marseille cherche son prochain entraîneur. Il pourrait s’agir du Portugais Sergio Conceição, annoncé proche d’une arrivée en 2024, et déjà dans l’attente d’un coup de fil de la direction olympienne.
Et maintenant, qui pour succéder à Roberto De Zerbi ? Après l’officialisation de leur séparation la nuit dernière, l’Olympique de Marseille s’active pour trouver l’homme de la situation. De Christophe Galtier à Eric Chelle, en passant par le favori Habib Beye, plusieurs pistes sont évoquées depuis quelques heures. Nos confrères de L’Equipe confirment que des discussions ont bien été entamées avec l’entraîneur récemment écarté par le Stade Rennais.

Le club phocéen ne lui a transmis aucune offre pour le moment, mais le profil de l’ancien latéral marseillais, habitué au contexte local et revanchard après son échec en Bretagne, plaît en interne. Rien n’est définitif à l’heure actuelle et la direction continue d’étudier des alternatives. L’une d’entre elles mène à Sergio Conceição dont le nom avait circulé il y a un peu moins de deux ans. Avant la nomination de Roberto De Zerbi en juin 2024, le Portugais était effectivement annoncé tout proche de l’Olympique de Marseille. Mais l’ancien coach du FC Nantes avait trop tardé à donner sa réponse définitive.

Depuis, celui qui dirige l’équipe saoudienne d’Al-Ittihad a entretenu de bonnes relations avec le directeur du football marseillais Medhi Benatia. Idem pour son agent Jorge Mendes toujours en contact avec le président Pablo Longoria. Le site du quotidien sportif affirme donc que Sergio Conceição reste intéressé. Mieux, le candidat a même fait savoir au club qu’il serait prêt à débarquer. Encore faudrait-il que les dirigeants olympiens décident de le contacter. Après le cas Roberto De Zerbi, le pensionnaire du Vélodrome pourrait être refroidi par son caractère. Ou par sa clause libératoire à 4,5 millions d’euros.
3
