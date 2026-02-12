Habib Beye à l'OM, c'est validé pour deux raisons

ICONSPORT_272994_0187
Avec le récent licenciement de Roberto De Zerbi, l'Olympique de Marseille doit désormais se tourner vers le marché pour trouver son remplaçant idéal. Pressenti pour récupérer le poste vacant, Habib Beye a de fervents défenseurs chez les observateurs.
Dimanche dernier, l'OM s'inclinait lourdement sur la pelouse du Parc des Princes face à un Paris Saint-Germain largement dominateur (5-0). Trois jours plus tard, la direction phocéenne a tranché et a décidé de licencier Roberto De Zerbi avec l'accord préalable de Frank McCourt, celui qui met la main à la poche. Désormais libre, le poste d'entraineur de Marseille fait logiquement l'objet d'une large convoitise chez les candidats potentiels.
Récemment licencié du Stade Rennais, Habib Beye est un candidat évident, lui qui a porté le maillot de l'OM entre 2003 et 2007 et le brassard de capitaine lors de sa dernière saison sur la Canebière. Aux dernières nouvelles, c'est d'ailleurs lui qui culmine en haut de la short-list de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, pour le plus grand bonheur de Romain Canuti.

Habib Beye, l'entraineur idéal de l'OM

Sur son compte X, le journaliste au Phocéen a fait part de sa grande joie à l'idée de voir Habib Beye récupérer le poste d'entraineur de l'OM. « Totalement hypé par une éventuelle arrivée d’Habib Beye. Vu ce qu’il s’est passé à Rennes, le type est animé par un tel désir de revanche qu’il va mettre une énergie dingue pour redresser l’équipe. Et l’histoire du capitaine qui perd 2 finales de CDF et qui vient la gagner en coach. (...) Je pense que c’est une bonne idée. Je l’ai vu avec le Red Star, son pragmatisme avec cet effectif de l’OM je me dis que ça pourrait coller. », explique Romain Canuti sur son compte personnel. Pour lui, l'entraineur idéal est juste là, alors que le concours de circonstances fait que l'occasion est trop belle pour ne pas la saisir.
