Nantes : Le nouveau coach met déjà la pression sur Kita

Le FC Nantes souhaite voir débarquer des renforts avant la fin du mercato estival. Grégory Poirier attend beaucoup de la présidence du club canari.

Le FC Nantes a bien cru tenir sa première victoire de la saison en Ligue 2 ce samedi sur la pelouse de Guingamp. Les Canaris étaient pourtant menés 2 buts à 0 avant de totalement renverser la rencontre et de prendre l'avantage. Mais tout reste bien fragile pour le collectif nantais, qui aura encaissé un but dans les tout derniers instants du temps additionnel. Si du mieux a été observé sur le terrain, notamment au niveau de l'état d'esprit, le nouvel entraîneur du FC Nantes, Grégory Poirier, veut des renforts avant la fin du marché des transferts estival. Et il n'a pas manqué de le faire comprendre indirectement à Waldemar Kita.

Poirier déplore un effectif trop limité à Nantes

Au sortir du match nul ramené de Guingamp, en conférence de presse, Poirier a en effet lâché : « Vous le savez, en ce moment, j’ai un effectif limité en quantité, avec les absences, les blessures, le fait que je viens d’arriver. En temps normal, je n’aurais peut-être pas agi comme ça en début de match. Je me suis adapté alors que j’aurais dû partir directement dans ce que je voulais faire. Ce que j’ai aimé, c’est que les garçons étaient déterminés. Je vais m’appuyer là-dessus, et ça, c’est un ressenti positif. »

Les prochaines heures promettent d'être quelque peu animées à Nantes, alors que la crise sportive couve toujours en ce début de saison. Lors de la prochaine journée de Ligue 2, les Canaris seront aux prises avec l'AS Nancy, un adversaire en forme qu'il ne faudra pas prendre à la légère. D'ici là, Poirier aura sans doute pu compter sur le renfort de nouveaux joueurs. Du moins, c'est ce qu'il souhaite plus que tout.