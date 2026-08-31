Nantes : Le nouveau coach met déjà la pression sur Kita
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Nantes : Le nouveau coach met déjà la pression sur Kita

FC Nantes31 août , 10:00
parHadrien Rivayrand
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Le FC Nantes souhaite voir débarquer des renforts avant la fin du mercato estival. Grégory Poirier attend beaucoup de la présidence du club canari.
Le FC Nantes a bien cru tenir sa première victoire de la saison en Ligue 2 ce samedi sur la pelouse de Guingamp. Les Canaris étaient pourtant menés 2 buts à 0 avant de totalement renverser la rencontre et de prendre l'avantage. Mais tout reste bien fragile pour le collectif nantais, qui aura encaissé un but dans les tout derniers instants du temps additionnel. Si du mieux a été observé sur le terrain, notamment au niveau de l'état d'esprit, le nouvel entraîneur du FC Nantes, Grégory Poirier, veut des renforts avant la fin du marché des transferts estival. Et il n'a pas manqué de le faire comprendre indirectement à Waldemar Kita.

Poirier déplore un effectif trop limité à Nantes 

Au sortir du match nul ramené de Guingamp, en conférence de presse, Poirier a en effet lâché : « Vous le savez, en ce moment, j’ai un effectif limité en quantité, avec les absences, les blessures, le fait que je viens d’arriver. En temps normal, je n’aurais peut-être pas agi comme ça en début de match. Je me suis adapté alors que j’aurais dû partir directement dans ce que je voulais faire. Ce que j’ai aimé, c’est que les garçons étaient déterminés. Je vais m’appuyer là-dessus, et ça, c’est un ressenti positif. »

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Les prochaines heures promettent d'être quelque peu animées à Nantes, alors que la crise sportive couve toujours en ce début de saison. Lors de la prochaine journée de Ligue 2, les Canaris seront aux prises avec l'AS Nancy, un adversaire en forme qu'il ne faudra pas prendre à la légère. D'ici là, Poirier aura sans doute pu compter sur le renfort de nouveaux joueurs. Du moins, c'est ce qu'il souhaite plus que tout.
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La nest pas la question, il aurait mis 100 milliard cest pareil si derrière t'as l'ambition de Lorient.. et ca cest pas normal, et toujours le sempiternel refrain de debile " tu as mis combien toi " lol moi jai pas eu la prétention de racheter L'OM...donc vue quon a pas mis un radis on doit rien exigé le supporter doit fermer sa gueule ??? Espèce de soumis va

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@Juni Ca peut être frustrant, comme surtout(pour moi), une occasion qu'est le prêt, dans la situation sportive et financière de l'ol actuelle, de voir évoluer chez nous des joueurs qui n'auraient même pas daignés (je force un peu le trait, mais y a de ça),mettre notre club sur leur trajectoire de carrière. Endrick, Athekame, maintenant possiblement Fofana. Un jour, peut être que le club aura les arguments financiers et sportifs, pour avoir sous contrats ce genre de joueurs.

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