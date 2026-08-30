Battu à Monaco, l’OM a un profil de barragiste

Situation très compliquée à l'OM, où la défaite à Monaco illustre le mercato et ses nombreux départs, sans aucune arrivée. N'importe quel entraineur aurait envie de partir, avoue Walid Acherchour.

Malgré les départs en cascade, le mercato de l’OM n’est pas terminé. D’autres transferts sont prévus, et tous dans le sens des départs. Sur le terrain, Marseille n’est pas ridicule avec sa belle victoire inaugurale contre Strasbourg, et sa défaite à Monaco ce dimanche soir. Sur le Rocher, l’OM aurait très bien pu revenir au score en seconde période, avec plusieurs situations dangereuses. Mais cette première défaite indique une tendance très négative aux yeux de Walid Acherchour, qui souligne le manque de profondeur, la spirale négative et la pression que cet été compliqué va engendrer.

Le consultant de l’After Foot n’écarte pas une saison catastrophique. « Je suis effrayé par la situation de l'OM, et le pire reste à venir. On est le 30 aout, et on voit les visages de Genesio et de son staff à la vue de la prestation affligeante de l’OM. Si certains joueurs importants partent, je n'exclus pas une saison à la niçoise. Cela peut être une saison flippante. À la place de Genesio, si il n'a pas été prévenu d'une telle situation, je pense sérieusement à me barrer. C’est une situation grotesque. Genesio mérite un semblant d’équipe. Ce qu’il va se passer, cela peut être dramatique pour lui. J’ai très peu de ce qu’il peut se passer. N’importe quel gros coach pourrait se barrer ce soir », a livré Walid Acherchour, persuadé que Bruno Genesio ne savait pas que la situation serait aussi compliquée quand il a signé à l’OM.

En attendant, les deux prochains jours du mercato vont probablement mettre tout le monde sur les nerfs, et mettre une énorme pression autour de la réception du Paris FC le dimanche suivant au Vélodrome.