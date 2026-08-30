Battu à Monaco, l’OM a un profil de barragiste

Battu à Monaco, l’OM a un profil de barragiste

OM30 août , 23:26
parGuillaume Conte
8
Ajouter comme source préférée sur Google
Situation très compliquée à l'OM, où la défaite à Monaco illustre le mercato et ses nombreux départs, sans aucune arrivée. N'importe quel entraineur aurait envie de partir, avoue Walid Acherchour.
Malgré les départs en cascade, le mercato de l’OM n’est pas terminé. D’autres transferts sont prévus, et tous dans le sens des départs. Sur le terrain, Marseille n’est pas ridicule avec sa belle victoire inaugurale contre Strasbourg, et sa défaite à Monaco ce dimanche soir. Sur le Rocher, l’OM aurait très bien pu revenir au score en seconde période, avec plusieurs situations dangereuses. Mais cette première défaite indique une tendance très négative aux yeux de Walid Acherchour, qui souligne le manque de profondeur, la spirale négative et la pression que cet été compliqué va engendrer.
Le consultant de l’After Foot n’écarte pas une saison catastrophique. « Je suis effrayé par la situation de l'OM, et le pire reste à venir. On est le 30 aout, et on voit les visages de Genesio et de son staff à la vue de la prestation affligeante de l’OM. Si certains joueurs importants partent, je n'exclus pas une saison à la niçoise. Cela peut être une saison flippante. À la place de Genesio, si il n'a pas été prévenu d'une telle situation, je pense sérieusement à me barrer. C’est une situation grotesque. Genesio mérite un semblant d’équipe. Ce qu’il va se passer, cela peut être dramatique pour lui. J’ai très peu de ce qu’il peut se passer. N’importe quel gros coach pourrait se barrer ce soir », a livré Walid Acherchour, persuadé que Bruno Genesio ne savait pas que la situation serait aussi compliquée quand il a signé à l’OM.
En attendant, les deux prochains jours du mercato vont probablement mettre tout le monde sur les nerfs, et mettre une énorme pression autour de la réception du Paris FC le dimanche suivant au Vélodrome.
Articles Recommandés
Khvicha Kvaratskhelia vers un record
PSG

PSG : Platini vote Kvaratskhelia au Ballon d'Or

Brunner Monaco
Ligue 1

L1 : L’OM humilié par Paris Brunner, Monaco prend la tête

L1 Programme Tv Et Resultats De La 2e Journee
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 2e journée

Nakamura
OL

L'OL a trouvé le remplaçant de Fofana en L2

Fil Info

30 août , 23:00
PSG : Platini vote Kvaratskhelia au Ballon d'Or
30 août , 22:41
L1 : L’OM humilié par Paris Brunner, Monaco prend la tête
30 août , 22:41
L1 : Programme TV et résultats de la 2e journée
30 août , 22:30
L'OL a trouvé le remplaçant de Fofana en L2
30 août , 22:00
OM : Todibo file à Lens, Genesio n'a plus les mots
30 août , 21:30
Ni l’OL ni le PSG, Hamdani fait monter les enchères
30 août , 21:00
Évènement du mercato, l'OM refuse une offre
30 août , 20:30
ASSE : Le dossier Stassin tourne au fiasco complet
30 août , 20:23
Liga : Aubameyang est injouable depuis qu’il a quitté l’OM

Derniers commentaires

Liga : Aubameyang est injouable depuis qu’il a quitté l’OM

Le titre est d'une nullité sans nom, il l'était aussi à l'OM et partout où il est passé, donc, ce titre est complètement provocateur.

Battu à Monaco, l’OM a un profil de barragiste

Tout comme je disais pour l'OL, qu'un grand club ne meurt pas, ça vaut aussi pour l'OM.

L'OL a trouvé le remplaçant de Fofana en L2

Il faut arrêter de dire que des joueurs de 17 ans ne jouent pas. À 17 ans tu es pas censé être titulaire indiscutable même si tu es bon.

Battu à Monaco, l’OM a un profil de barragiste

J'aime charrier l'OM, mais ça reste quand même un grand club français, et le voir chavirer comme ça fait peur quand tu vois les Girondins en régional ou Nantes en L2. Bien entendu l'OM n'en est pas là du tout, mais c'est la preuve que tout peut arriver. L'effectif fait peur et si 2 ou 3 départs arrivent, l'OM aura beaucoup de mal à être en 1ere partie de tableau. Car oui tu peux jouer avec les jeunes (même si l'OM n'a pas un très bon centre de formation), mais le public du Vélodrome peut être impitoyable et des jeunes dans un tel contexte avec une pression énorme comme toujours sur ce club, ça peut être explosif sur l'effectif qui va déjà être en stress vu le contexte. Amis marseillais, je ne saurais que trop vous conseiller d'être a fond derrière vos joueurs quelques soit les résultats

L1 : L’OM humilié par Paris Brunner, Monaco prend la tête

Inaceptable? Il a cramé 600m€ sur les pertes en 10 ans... Tu as mis combien de ta poche ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading