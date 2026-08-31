OM : Genesio annonce 48 heures d’enfer aux supporters

L'OM se prépare à connaitre la touche finale de son mercato catastrophique de cet été. Et sans surprise, les départs continueront sans provoquer de recrues pour autant. Bruno Genesio est résigné.

D’un extrême à l’autre. Il n’y a pas si longtemps, les derniers jours du mercato étaient symbolisés par l’arrivée de deux ou trois opérations à conclure, et même souvent une recrue inattendue de dernière minute. Ce n’est pas cela qui a fait gagner des titres à l’OM, mais Pablo Longoria savait vendre du rêve. Désormais, le club provençal va vivre l’impensable, avec un été avec zéro recrue. Et pire que cela, de nouveaux départs à enregistrer d’ici à mardi soir et la fin du mercato.

Dans les couloirs de Louis-II, Bruno Genesio a été sans pitié et sans espoir pour ceux qui voulaient tout de même voir quelques postes être renforcés au dernier moment. Mais même avec plusieurs départs majeurs, le premier mercato de Grégory Lorenzi se fera sans la moindre recrue.

« Comme l’ont dit Grégory Lorenzi et le président, il n’y aura pas de recrues. Il faut encore 2-3 départs pour éventuellement 1-2 recrues. D’ici mardi, ça paraît compliqué. Je dois m’adapter à l’effectif », a souligné un Bruno Genesio très pragmatique, et qui souhaitait donc s’en tenir aux faits.

Il a même par la suite tenu un discours plutôt positif, qui ne laisse pas présager une décision radicale de sa part, mais plutôt la volonté d’assumer les choses telles qu’elles sont, même si cela va se compliquer une fois que la saison sera lancée, avec la Coupe d’Europe également au programme. « Je ne suis pas inquiet. À l’analyse, on a l’impression de ne pas être si loin, même si le score est défavorable. Il y a pas mal de choses à revoir, notamment sur le plan physique et athlétique. Il faut aussi savoir concrétiser lors de nos temps forts », a demandé l’entraineur de l’OM, désireux de s’en tenir au match et ne pas extrapoler sur ce qu’il va se passer dans les prochaines 48 heures.