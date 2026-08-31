OM : Genesio annonce 48 heures d’enfer aux supporters

Vu son niveau c’est peut être mieux pour Marseille s’il vient pas
Et toi t'es bon a quoi hormis inventer des vies aux gens ??
L'OL a dû faire baisser sa masse salariale de 40% la saison dernière, et vous semblez dans une situation similaire...
La nest pas la question, il aurait mis 100 milliard cest pareil si derrière t'as l'ambition de Lorient.. et ca cest pas normal, et toujours le sempiternel refrain de debile " tu as mis combien toi " lol moi jai pas eu la prétention de racheter L'OM...donc vue quon a pas mis un radis on doit rien exigé le supporter doit fermer sa gueule ??? Espèce de soumis va
@Juni Ca peut être frustrant, comme surtout(pour moi), une occasion qu'est le prêt, dans la situation sportive et financière de l'ol actuelle, de voir évoluer chez nous des joueurs qui n'auraient même pas daignés (je force un peu le trait, mais y a de ça),mettre notre club sur leur trajectoire de carrière. Endrick, Athekame, maintenant possiblement Fofana. Un jour, peut être que le club aura les arguments financiers et sportifs, pour avoir sous contrats ce genre de joueurs.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
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|1
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|3
|4
|2
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|2
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|1
|0
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|2
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|1
|0
|5
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|0
|2
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|2
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|2
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|1
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|0
|3
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|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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