Le Prince donne 100 ME à Benzema et l’envoie à la retraite

La presse d'Arabie Saoudite est sans équivoque, si Karim Benzema a accepté l'offre du Prince pour résilier son contrat à Al-Hilal, c'est pour arrêter sa carrière.

Arrivé seulement cet hiver à l’Al-Hilal, Karim Benzema a trouvé un accord pour quitter le club de Riyad avec effet immédiat. Cela permet à l’attaquant français d’éviter une sacrée humiliation, puisque avec le recrutement de cet été, Al-Hilal comptait exclure l’ancien de l’OL et du Real Madrid de sa liste pour le championnat, et le garder que pour les rencontres de Ligue des Champions d’Asie.

Mais la télévision saoudienne le révèle dans la nuit de dimanche à lundi, les dernières négociations ont été très rapides. C’est le Prince Al-Walid en personne, qui possède ce club dirigé par la plus importante société privée du pays, qui a décidé de résilier son contrat tout en lui payant l’intégralité de son salaire, primes et droits à l’image compris. Pour un montant total de 100 millions d’euros.

Le média saoudien Rotana Sport a annoncé que Karim Benzema avait deux offres pour rester en Saudi Pro League, avec un retour à Al-Ittihad, ou un transfert à Al-Shabab. Aucune des deux options n’a convaincu l’attaquant français, qui a ainsi accepté de prendre sa retraite, tout en restant ambassadeur du championnat jusqu’en 2034. Un juteux contrat qui lui permet de toucher encore des millions d’euros sans jouer, tant qu’il ne représente pas un autre championnat.

Il reste à savoir si cette information, confirmée par la presse saoudienne dans son ensemble mais pas encore en Europe, restera valable pour les mois à venir. Car le « Nueve » avait tout de même fait une grosse préparation athlétique pour être en forme pour la saison qui arrive, et nul doute que son envie de continuer à jouer doit encore être présente.