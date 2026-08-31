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Le Prince donne 100 ME à Benzema et l’envoie à la retraite

Arabie Saoudite31 août , 7:30
parGuillaume Conte
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La presse d'Arabie Saoudite est sans équivoque, si Karim Benzema a accepté l'offre du Prince pour résilier son contrat à Al-Hilal, c'est pour arrêter sa carrière. 
Arrivé seulement cet hiver à l’Al-Hilal, Karim Benzema a trouvé un accord pour quitter le club de Riyad avec effet immédiat. Cela permet à l’attaquant français d’éviter une sacrée humiliation, puisque avec le recrutement de cet été, Al-Hilal comptait exclure l’ancien de l’OL et du Real Madrid de sa liste pour le championnat, et le garder que pour les rencontres de Ligue des Champions d’Asie. 
Mais la télévision saoudienne le révèle dans la nuit de dimanche à lundi, les dernières négociations ont été très rapides. C’est le Prince Al-Walid en personne, qui possède ce club dirigé par la plus importante société privée du pays, qui a décidé de résilier son contrat tout en lui payant l’intégralité de son salaire, primes et droits à l’image compris. Pour un montant total de 100 millions d’euros. 
Le média saoudien Rotana Sport a annoncé que Karim Benzema avait deux offres pour rester en Saudi Pro League, avec un retour à Al-Ittihad, ou un transfert à Al-Shabab. Aucune des deux options n’a convaincu l’attaquant français, qui a ainsi accepté de prendre sa retraite, tout en restant ambassadeur du championnat jusqu’en 2034. Un juteux contrat qui lui permet de toucher encore des millions d’euros sans jouer, tant qu’il ne représente pas un autre championnat. 
Il reste à savoir si cette information, confirmée par la presse saoudienne dans son ensemble mais pas encore en Europe, restera valable pour les mois à venir. Car le « Nueve » avait tout de même fait une grosse préparation athlétique pour être en forme pour la saison qui arrive, et nul doute que son envie de continuer à jouer doit encore être présente. 
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La nest pas la question, il aurait mis 100 milliard cest pareil si derrière t'as l'ambition de Lorient.. et ca cest pas normal, et toujours le sempiternel refrain de debile " tu as mis combien toi " lol moi jai pas eu la prétention de racheter L'OM...donc vue quon a pas mis un radis on doit rien exigé le supporter doit fermer sa gueule ??? Espèce de soumis va

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@Juni Ca peut être frustrant, comme surtout(pour moi), une occasion qu'est le prêt, dans la situation sportive et financière de l'ol actuelle, de voir évoluer chez nous des joueurs qui n'auraient même pas daignés (je force un peu le trait, mais y a de ça),mettre notre club sur leur trajectoire de carrière. Endrick, Athekame, maintenant possiblement Fofana. Un jour, peut être que le club aura les arguments financiers et sportifs, pour avoir sous contrats ce genre de joueurs.

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