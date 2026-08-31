L'OL reçoit une offre d'un club surprise pour Fofana

Il reste moins de 48 heures dans ce mercato estival et pour l’OL, l’un des enjeux est de savoir si Malick Fofana va rester. La tendance est à un départ, et un nouveau club s’est positionné.

Courtisé par l’AS Roma, Hull City ou encore Sunderland, Malick Fofana a de fortes probabilités de quitter l’Olympique Lyonnais d’ici la fin du mercato mardi soir. Et pour cause, le club rhodanien doit vendre afin de renflouer ses caisses, après son échec dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Le Belge fait partie des joueurs de l’effectif à très forte valeur marchande et son départ semble inéluctable. Plusieurs clubs se sont déjà renseignés et certains ont même proposé plus de 30 millions d’euros à l’OL pour son transfert.

Reste que de son côté, Malick Fofana ne veut pas signer n’importe où. Il a par exemple refusé la proposition d’Hull City, un club qu’il ne considère pas à sa dimension. Selon le journaliste italien Francesco Guerrieri, un nouveau prétendant s’est récemment positionné sur l’ancien ailier de La Gantoise. Selon lui, l’Atalanta Bergame fait partie des clubs qui pourraient passer à l’offensive dans les dernières heures du mercato afin de tenter de recruter Malick Fofana. Le journaliste précise que l’AS Roma est toujours en vie sur ce dossier et tente aussi de rafler la mise.

Une concurrence italienne qui pourrait profiter à l’Olympique Lyonnais afin de faire monter les enchères alors que Matthieu Louis-Jean espère secrètement tirer plus de 40 millions d’euros de la vente de l’ailier de 21 ans. Reste à voir quel sera le choix de club privilégié par Malick Fofana, qui a accepté l’idée d’un départ de l’OL pour soulager les finances des Gones, mais qui a bien l’intention de signer dans un club au projet sportif ambitieux. Ce pourrait être le cas de l’Atalanta, une destination plus sexy à priori sur le papier que le promu anglais Hull City.