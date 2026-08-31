L’OM sort les barbelés et garde Igor Paixao

Touché au mollet et forfait pour le déplacement à Monaco dimanche soir, Igor Paixao a cruellement manqué à l’OM. Le Brésilien va vivre des heures animées en cette fin de mercato, mais le club phocéen tente de le garder.

Les dernières heures du mercato seront forcément très animées à l’Olympique de Marseille, qui souhaite continuer son opération dégraissage afin de réduire sa masse salariale. Leonardo Balerdi a été prêté avec option d’achat à Rome et d’autres éléments importants pourraient suivre. Quinten Timber est en négociations avancées avec Crystal Palace tandis qu’Igor Paixao fait l’objet de nombreuses convoitises. Sunderland a par exemple proposé 30 millions d’euros pour l’attaquant brésilien, une offre pour l’instant refusée par le club olympien. Grégory Lorenzi et Bruno Genesio veulent absolument conserver l’ancien attaquant du Feyenoord malgré les envies de Frank McCourt de tout vendre ou presque.

Mais alors que le départ d’Igor Paixao semblait quasiment acté il y a quelques jours, la tendance serait à présent à ce qu’il reste à Marseille selon les informations délivrées sur RMC par Daniel Riolo. « Vendredi on était sûrs à 100 % que Paixao allait quitter l'OM, aujourd'hui on est plutôt sur une tendance où il ne bougera pas » a lancé l’éditorialiste, qui croit savoir de source marseillaise que l’OM pourrait finalement tenir bon et conserver son attaquant brésilien de 25 ans pour la saison 2026-2027. Une excellente nouvelle pour Bruno Genesio, qui va toutefois rester attentif d’ici à mardi soir.

Et pour cause, la presse brésilienne est beaucoup plus prudente, affirmant ces dernières heures que le joueur veut signer à Sunderland et s’en rapproche grandement. En parallèle, le compte insider La Tribune OM sur X affirme qu’Unique Sports, l’agence mandatée par Frank McCourt pour gérer les sorties cet été, espère placer Igor Paixao à Crystal Palace en cas de départ d’Ismaïla Sarr à Liverpool. Il faut donc rester prudent à Marseille, chaque heure pouvant avoir sa vérité. Bruno Genesio et les supporters de l’OM, déçus par le résultat à Monaco dimanche soir et qui ont pu constater à quel point Igor Paixao, absent en Principauté, était indispensable, croisent les doigts pour conserver leur ailier gauche.