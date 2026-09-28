Deux clubs de Ligue 1 refusent Raheem Sterling

Sans club depuis son passage de quelques mois à Feyenoord, Raheem Sterling cherche à relancer sa carrière. Mais l'attaquant international anglais de 31 ans a été refusé par deux clubs de Ligue 1, dont Le Havre.

Arrivé en fin de contrat avec Chelsea, Raheem Sterling s'était engagé avec Feyenoord en février dernier, mais le club néerlandais n'a rien proposé à l'attaquant anglais en fin de saison. Depuis, le joueur aux 82 sélections avec les Three Lions cherche une équipe, et ce n'est visiblement pas facile. Au point que FootMercato révèle ce lundi que Raheem Sterling a été proposé récemment à deux clubs du championnat de France et que les dirigeants des deux formations de Ligue 1 auraient décliné la possibilité de voir Raheem Sterling rejoindre leur effectif. Le média spécialisé précise que l'un des deux clubs serait Le Havre, actuel lanterne rouge de L1, mais pas suffisamment déprimé pour faire signer l'attaquant de 31 ans.

Le Havre a dit non merci à Sterling

Pourtant, Raheem Sterling a accepté l'idée de baisser drastiquement son salaire, lui qui a été habitué aux salaires énormes puisqu'il a évolué dans les plus grands clubs de Premier League (Liverpool, Manchester City, Chelsea et Arsenal). Il est vrai que l'attaquant anglais a plus fait parler de lui dans la rubrique justice que dans celle des sports ces derniers mois. En effet, il est passé en septembre dernier devant un tribunal anglais suite à un accident de la route.

Le véhicule qu'il conduisait avait percuté une barrière de sécurité sur une autoroute anglaise et le footballeur avait été retrouvé en possession de six cartouches de protoxyde d'azote. Pour ces faits, Raheem Sterling a plaidé coupable, et il connaîtra la sentence le 25 novembre, sachant qu'il risque jusqu'à deux ans de prison. On peut comprendre la prudence des clubs face à un joueur aussi talentueux que Sterling, mais dont les dernières saisons ont été plus que décevantes.