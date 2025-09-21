ICONSPORT_271259_0079

L’OM et l’OL se liguent contre Rennes

Ligue 121 sept. , 8:40
parGuillaume Conte
Tombeur de l’OM et de l’OL dans son antre en ce début de saison, le Stade Rennais a réussi à énerver les supporters des deux clubs, qui ont visiblement apprécié le retournement de situation de samedi.
Dans un calendrier clairement conçu pour aider Ligue 1+ à prendre son envol, jamais la Ligue 1 n’aura débuté par autant de rencontres de gala. Ce dimanche soir, c’est déjà l’heure d’OM-PSG, alors que les Marseillais ont aussi affronté l’OL au Groupama Stadium avant la première trêve internationale. Même si ce n’est pas une aussi grande affiche, Rennes a reçu les deux Olympiques à tour de rôle et s’en est à chaque fois tiré avec une victoire pas malheureuse.
La formation d’Habib Beye avait d’entrée de jeu fait mordre la poussière aux Marseillais dans un match assez fou, puisque l’OM avait joué en supériorité numérique pendant quasiment toute la rencontre, sans marquer, pour se faire contrer à la dernière minute. Contre l’OL, Rennes était aussi dans les cordes, mais un carton rouge contre Morton et surtout une expulsion oubliée d’un défenseur rennais par la VAR ont fait grogner les sympathisants lyonnais.

Rennes perd des points précieux, ils se régalent

Alors, quand Rennes s’est fait reprendre par Nantes dans un match spectaculaire avec notamment un penalty sifflé contre les « Rouge et Noir », même s’il n’a pas été transformé, les points perdus ont visiblement apporté un peu de bonheur par procuration aux fans de l’OM et de l’OL. Ces derniers s’en sont donnés à coeur joie sur les réseaux sociaux : « Rennes, c’est plus dur le foot quand l’arbitre prend des bonnes décisions », « Rennes si l’arbitre ne leur donne pas la victoire, ils ne gagnent pas », « Il suffit de presser l'arbitre pour marquer contre Rennes preuve qu'il est leur meilleur joueur », « Aller hop déjà Rennes a perdu 2 points quand y’a pas l’arbitre pour aider c’est dur », « Rennes sans arbitre c’est faible tjrs l’aide de l’arbitre ». 
Décisions arbitrales justifiées ou non, le débat est éternel. Rennes a en tout cas perdu deux points à Nantes dans un match qu’il tenait, et cela empêche les Bretons de se glisser dans le top5 avant le reste de cette 5e journée.
Derniers commentaires

Vigilance Orange : OM-PSG n'est pas menacé...pour l'instant

Si le terain etait injouable ils mettraient ça sur le compte de Nasser

OM : Kondogbia forfait contre le PSG

Top 3 ? Tous les milieux du PSG lui sont superieurs

OM-PSG : Barcola forfait

"L’ancien lyonnais rejoint ainsi Désiré Doué et Ousmane Dembélé à l’infirmerie.." Et Joao Neves non?

OM-PSG : Barcola forfait

On envoi les titis !! Le plus important c'est Barcelone

Le PSG plus populaire que l'OM, la Chaîne L'Equipe s'enflamme

C'est bien mon grand.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1053115138
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
64202-178
10
Paris
64202-279
11
Nice
65203-369
12
Angers SCO
55122-134
13
Brest
45113-2911
14
Nantes
45113-235
15
Le Havre
34103-257
16
Auxerre
34103-336
17
Lorient
34103-7512
18
Metz
14013-538

