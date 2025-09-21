L’OM et l’OL se liguent contre Rennes

Tombeur de l’OM et de l’OL dans son antre en ce début de saison, le Stade Rennais a réussi à énerver les supporters des deux clubs, qui ont visiblement apprécié le retournement de situation de samedi.

Dans un calendrier clairement conçu pour aider Ligue 1+ à prendre son envol, jamais la Ligue 1 n’aura débuté par autant de rencontres de gala. Ce dimanche soir, c’est déjà l’heure d’OM -PSG, alors que les Marseillais ont aussi affronté l’OL au Groupama Stadium avant la première trêve internationale. Même si ce n’est pas une aussi grande affiche, Rennes a reçu les deux Olympiques à tour de rôle et s’en est à chaque fois tiré avec une victoire pas malheureuse.

La formation d’Habib Beye avait d’entrée de jeu fait mordre la poussière aux Marseillais dans un match assez fou, puisque l’OM avait joué en supériorité numérique pendant quasiment toute la rencontre, sans marquer, pour se faire contrer à la dernière minute. Contre l’OL, Rennes était aussi dans les cordes, mais un carton rouge contre Morton et surtout une expulsion oubliée d’un défenseur rennais par la VAR ont fait grogner les sympathisants lyonnais.

Rennes perd des points précieux, ils se régalent

Alors, quand Rennes s’est fait reprendre par Nantes dans un match spectaculaire avec notamment un penalty sifflé contre les « Rouge et Noir », même s’il n’a pas été transformé, les points perdus ont visiblement apporté un peu de bonheur par procuration aux fans de l’OM et de l’OL. Ces derniers s’en sont donnés à coeur joie sur les réseaux sociaux : « Rennes, c’est plus dur le foot quand l’arbitre prend des bonnes décisions », « Rennes si l’arbitre ne leur donne pas la victoire, ils ne gagnent pas », « Il suffit de presser l'arbitre pour marquer contre Rennes preuve qu'il est leur meilleur joueur », « Aller hop déjà Rennes a perdu 2 points quand y’a pas l’arbitre pour aider c’est dur », « Rennes sans arbitre c’est faible tjrs l’aide de l’arbitre ».

Décisions arbitrales justifiées ou non, le débat est éternel. Rennes a en tout cas perdu deux points à Nantes dans un match qu’il tenait, et cela empêche les Bretons de se glisser dans le top5 avant le reste de cette 5e journée.