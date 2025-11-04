ICONSPORT_275419_0364

2 buts en Ligue 1, la nouvelle star de Rennes affole le mercato

Rennes04 nov. , 13:40
parCorentin Facy
Titulaire lors des deux derniers matchs du Stade Rennais, Kader Meïté est doucement en train de faire son trou dans l’équipe d’Habib Beye. Sa progression n’a pas échappé à plusieurs gros cadors européens.
Auteur de deux buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Kader Meïté était dans un premier temps perçu comme un joker aux yeux de son entraîneur Habib Beye. Les prestations décevantes de la recrue Breel Embolo ont néanmoins poussé l’ancien consultant de Canal+ à faire de Kader Meïté un titulaire depuis deux matchs. Aligné au côté d’Esteban Lepaul cette semaine face à Toulouse puis contre Strasbourg, le jeune avant-centre de 18 ans a été récompensé avec un but et une passe décisive face aux Alsaciens.
Une prestation haut de gamme qui a visiblement tapé dans l’oeil de plusieurs grands clubs européens. Et pour preuve, La Repubblica nous apprend que l’AC Milan est intéressé par le profil de Kader Meïté. Le club lombard souhaite renforcer son secteur offensif et a coché le nom du jeune avant-centre du Stade Rennais. Un autre grand club italien est sur les rangs, il s’agit de la Juventus Turin. C’est cette fois Tutto Mercato Web qui apporte l’information en révélant que la Vieille Dame pourrait dégainer une offre pour Kader Meïté en cas de départ de Dusan Vlahovic lors du mercato hivernal.
M. Meïté

M. Meïté

FranceFrance Âge 18 Attaquant

Ligue 1

Matchs10
Buts2
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Reste que du côté rennais, on n’imagine pas un instant les dirigeants bretons céder en cours de saison l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Le Stade Rennais a prouvé l’été dernier avec le dossier Jérémy Jacquet que le club était capable de refuser de grosses offres, y compris pour ses jeunes joueurs à très fort potentiel. A moins d’une très grosse surprise, un départ de Kader Meïté cet hiver n’a donc aucune chance de voir le jour. L’été prochain en revanche, tout sera possible même si dans l’idée, Rennes a bien évidemment l’intention de bâtir l’avenir avec son buteur d’1m92, dont le contrat court jusqu’en 2028 en Bretagne.
