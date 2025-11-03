Rennes : Habib Beye toujours sur un siège éjectable ?

Avec un match nul à Toulouse et une victoire contre Strasbourg, Habib Beye a redressé une situation bien mal embarquée au Stade Rennais. Mais rien n’est encore définitif pour l’ancien consultant.

Au bord du limogeage avant le déplacement du Stade Rennais sur la pelouse de Toulouse mercredi soir, Habib Beye avait finalement convaincu ses dirigeants de le laisser à la tête de l’équipe. Le match nul dans la ville rose (2-2) aurait pu sonner la fin de l’histoire entre Habib Beye et le Stade Rennais mais à l’issue du match, le président breton Arnaud Pouille confiait à Ligue1+ que l’ancien consultant de Canal+ était maintenu.

La pression était néanmoins très forte sur les épaules d’Habib Beye avant la réception de Strasbourg, une équipe en forme de Ligue 1. Rennes a passé le test, remportant un précieux et éclatant succès face aux Alsaciens (4-1). De quoi donner un peu de répit à Habib Beye même si pour Hervé Penot, journaliste pour L’Equipe, rien n’est pour l’instant « définitif » et l’ex-entraîneur du Red Star va maintenant devoir confirmer ce bon résultat s’il ne veut pas rapidement se retrouver de nouveau en danger.

« Beye qui se sauve sur 2 matches, preuve qu’on doit laisser du temps aux entraîneurs. Rien n’est définitivement gagné pour lui mais cela doit participer d'une réflexion plus globale. Digard au bord du précipice a sauvé Le Havre. Dujeux pareil. Et Arteta en Angleterre » a publié sur X le journaliste du quotidien national, qui espère que le Stade Rennais laissera du temps à Habib Beye, sans le menacer au prochain mauvais résultat, mais qui sait aussi que les dirigeants bretons pourraient être impitoyables si les victoires ne s’enchaînaient pas dans les semaines à venir.

Dans cette optique, le déplacement sur la pelouse du Paris FC vendredi soir sera très important avant une trêve internationale qui fera sans doute le plus grand bien à tout le monde du côté du Roazhon Park. En premier lieu à l’entraîneur des Rouge et Noir.