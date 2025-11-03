ICONSPORT_275419_0211

Rennes : Habib Beye toujours sur un siège éjectable ?

Rennes03 nov. , 15:30
parCorentin Facy
Avec un match nul à Toulouse et une victoire contre Strasbourg, Habib Beye a redressé une situation bien mal embarquée au Stade Rennais. Mais rien n’est encore définitif pour l’ancien consultant.
Au bord du limogeage avant le déplacement du Stade Rennais sur la pelouse de Toulouse mercredi soir, Habib Beye avait finalement convaincu ses dirigeants de le laisser à la tête de l’équipe. Le match nul dans la ville rose (2-2) aurait pu sonner la fin de l’histoire entre Habib Beye et le Stade Rennais mais à l’issue du match, le président breton Arnaud Pouille confiait à Ligue1+ que l’ancien consultant de Canal+ était maintenu.
La pression était néanmoins très forte sur les épaules d’Habib Beye avant la réception de Strasbourg, une équipe en forme de Ligue 1. Rennes a passé le test, remportant un précieux et éclatant succès face aux Alsaciens (4-1). De quoi donner un peu de répit à Habib Beye même si pour Hervé Penot, journaliste pour L’Equipe, rien n’est pour l’instant « définitif » et l’ex-entraîneur du Red Star va maintenant devoir confirmer ce bon résultat s’il ne veut pas rapidement se retrouver de nouveau en danger.

