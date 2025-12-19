Priorité aux flops, la nouvelle stratégie du Paris FC

Déçu du niveau affiché en première partie de saison, le Paris FC va renforcer son effectif au cours du mois de janvier. Le promu a notamment prévu d’investir sur le poste d’attaquant et pense à relancer d’anciens buteurs de Ligue 1 en difficulté à l’étranger.

Même s’ils évitent d’annoncer des ambitions trop élevées, les dirigeants du Paris FC s’attendaient à mieux. Le club de la famille Arnault espérait sans doute voir son équipe fréquenter la première partie de tableau. Après 16 journées, l’actuel 14e de Ligue 1 en est loin et son classement reflète bien le niveau affiché en première partie de saison. Les actionnaires en sont parvenus à la même conclusion, d’où le souhait publiquement annoncé de réinvestir pendant le mercato hivernal.

Selon les informations de L’Equipe, le Paris FC ne fera pas les choses à moitié puisque cinq renforts pourraient débarquer cet hiver. Le promu attend surtout la venue d’un milieu de terrain et celle d’un attaquant de pointe. Il faut dire que Willem Geubbels et Jean-Philippe Krasso, auteurs de deux buts chacun en Ligue 1, n’ont pas du tout répondu aux attentes. Et pour ne rien arranger, l’ailier gauche Moses Simon, très attendu après sa signature cet été, n’est pas non plus au niveau. Le club de la capitale a donc prévu de frapper fort et s’intéresse à des profils bien connus dans le championnat français.

Parmi les pistes étudiées, le quotidien sportif cite le nom de Martin Terrier (28 ans, Bayer Leverkusen) qui a seulement repris la compétition en octobre après sa rupture du tendon d’Achille en janvier. L’idée serait d’obtenir le prêt de l’ancien Lyonnais, ou celui d’Arnaud Kalimuendo (7 matchs de Premier League) en difficulté depuis son arrivée à Nottingham Forest cet été. Enfin, les Parisiens pensent aussi à Elye Wahi qui ne parvient toujours pas à convaincre l’Eintracht Francfort. On comprend que le Paris FC tente de relancer un attaquant à faible coût, avant un investissement plus important l’été prochain. Un gros transfert reste tout de même envisageable dès cet hiver si une opportunité se présente.