ICONSPORT_263312_0079

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

PSG06 févr. , 19:20
parCorentin Facy
5
Déjà privé d’Achraf Hakimi (suspendu), Luis Enrique pourrait être contraint de se passer de deux autres de ses titulaires habituels pour la réception de l’Olympique de Marseille dimanche lors du Classique.
Le Paris Saint-Germain ne disposera pas de toutes ses forces vives pour le Classique face à l’Olympique de Marseille dimanche soir (20h45). Luis Enrique sera privé d’Achraf Hakimi, suspendu après avoir reçu un carton rouge direct à Strasbourg le week-end dernier. En plus de l’international marocain, Khvitcha Kvaratskhelia devrait manquer à l’appel. Selon les informations de L’Equipe, l’ancien ailier du Napoli « se remet toujours de l’entorse à la cheville droite dont il avait été victime face à Newcastle le 28 janvier ».
Son retour était espéré pour ce choc de la 21e journée de Ligue 1, mais aucun risque ne sera pris avec le Géorgien. Ce principe de précaution vaut aussi pour Fabian Ruiz, qui n’a plus rejoué depuis le match contre le Sporting le 20 janvier à cause d’une contusion au genou. Dans l’entourage du club parisien, on estime qu’aucun risque ne sera pris par Luis Enrique avec l’international espagnol. Warren Zaïre-Emery ayant de grandes chances de remplacer Achraf Hakimi au poste de latéral droit, l’incertitude existe donc sur l’identité du troisième milieu de terrain qui accompagnera Joao Neves et Vitinha. Kang-in Lee et Senny Mayulu postulent tandis que le trio offensif devrait être composé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola face à l’OM.

Ligue 1

08 février 2026 à 20:45
Paris Saint Germain
20:45
Olympique Marseille
5
Articles Recommandés
premier classique zoumana camara veut faire pleurer l om camara 3 391439
ASSE

L’ASSE le nouveau riche protégé, il ne digère pas

ICONSPORT_283333_0082
OM

L'OM le vend 25 ME, il se blesse déjà

ICONSPORT_303701_0002
Ligue 1

Metz - Lille : les compos (20h45 sur Ligue1+)

ICONSPORT_272994_0187
Rennes

Beye menace Rennes avec des conditions délirantes

Fil Info

06 févr. , 20:40
L’ASSE le nouveau riche protégé, il ne digère pas
06 févr. , 20:20
L'OM le vend 25 ME, il se blesse déjà
06 févr. , 20:08
Metz - Lille : les compos (20h45 sur Ligue1+)
06 févr. , 20:00
Beye menace Rennes avec des conditions délirantes
06 févr. , 19:40
Endrick à l’OL, un taulier du Real enrage
06 févr. , 19:36
L'OM officialise le départ de Murillo à Besiktas
06 févr. , 19:00
OM : De Zerbi remplacé par Thiago Motta à Marseille ?
06 févr. , 18:38
OL : Un groupe très amoindri à Nantes

Derniers commentaires

Beye menace Rennes avec des conditions délirantes

Comme disait deschamp Plus facile de commenter ou critiquer en haut du perchoir plus difficile de descendre dans l arene et faire ses preuves

OM : De Zerbi remplacé par Thiago Motta à Marseille ?

Vous êtes sérieux ? Comment vous pouvez cautionner ça ? Rien que cette saison c'est affolant A commencer par Rabiot et les 2 espoirs bazardé en Italie

L'OM officialise le départ de Murillo à Besiktas

Oui mais du coup ce n'est plus la même défense. DZB a du mal à les faire jouer à 4 derrière quand c'est des DC de formation. Il choisit souvent la défense à trois. Et c'est pas trop étonnant car il aime bien que les latéraux montent dans l'axe pour laisser le côté aux ailiers. Enfin bon. On verra bien.

Endrick à l’OL, un taulier du Real enrage

Et même un mi temps ça t’intéresse pas?

L'OM officialise le départ de Murillo à Besiktas

Oui on a moins de monde mais moins de matches aussi. A droite on a Weah et Pavard, à gauche, on a Emerson et Médina.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading